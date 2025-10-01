Socialinis darbas – ne pareiga, o pašaukimas

„Jūsų kasdienis darbas dažnai nematomas, tačiau be jo neįsivaizduojama šilta, saugi ir tvari mūsų bendruomenė. Ačiū už jūsų empatija, už akimirkas, kai reikia išklausyti ir būti šalia, už drąsą priimti sudėtingus sprendimus, už discipliną ir kūrybingumą, diegiant naujus paslaugų modelius. Su profesine švente“, – sveikino Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys.
Savivaldybė džiaugiasi ir didžiuojasi savo socialiniais darbuotojais, kurių rajone dirba apie 200. Pakaunėje socialines paslaugas teikia 21 įstaiga, veikia dešimt vaikų dienos centrų, yra vienuolika neįgaliuosius vienijančių organizacijų, dvi įstaigos dirba su vaikais, netekusiais tėvų globos, yra dvi šeimynos.
Per pastaruosius metus socialinės paramos sektorius susidūrė su daug iššūkių: demografiniais pokyčiais, didėjančiu paslaugų poreikiu, naujomis socialinėmis rizikomis ir krizių valdymo užduotimis. Tačiau Kauno rajono savivaldybės specialistai rodo profesionalumą, žmogiškumą ir atsakomybę – vertybes, kurios kuria pasitikėjimą ir stiprina mūsų bendruomenę.
Šiandien Kauno rajonas išsiskiria savo rezultatais socialinėje srityje ir yra minimas kaip viena iš pavyzdinių savivaldybių Lietuvoje. Čia paslaugos yra arti kiekvieno. Gyventojų, gaunančių socialinę paramą Kauno rajone, yra vos 1,29 proc., o Lietuvoje šis rodiklis siekia net 3,6 proc. Be to, Užimtumo tarnybos duomenimis, registruotas nedarbas šalyje siekė 9 proc., o Kauno rajone – 8,1 proc. Per metus registruotas nedarbas Pakaunėje sumažėjo beveik 1 proc.
Už sunkų ir pasiaukojamą darbą vicemeras L. Alsys kartu su administracijos direktoriumi Mantu Rikteriu ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Vensloviene šventės metu įteikė 27 padėkas labiausiai pasižymėjusiems socialiniams darbuotojams.
Taip pat Kauno rajono ženklu už profesionalų darbą socialinių paslaugų srityje buvo apdovanotos Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Dalia Žilovienė ir Lijana Bernotienė.
200 – tiek socialinių darbuotyojų dirba Kauno rajone.
Aukščiausias apdovanojimas – savivaldybės baltas medalis už profesionalumą ir nuopelnus socialinės apsaugos srityje – buvo įteiktas Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojui Erviui Mankevičiui. Kolegų tvirtinimu, Ervis yra puikus komandos lyderis, gebantis motyvuoti darbuotojus, padedantis jiems tobulėti ir siekti aukštesnių profesinių standartų.
„Socialinis darbas – tai lyg kopimas į kalną, o viršūnė yra mūsų visų tikslas. Kasdieniame kelyje kopiant į kalną, pilna kliūčių, duobių, tačiau vis tiek turime eiti į priekį. Būtent ėjimas į priekį ir yra mūsų pergalė. Tad, kolegos, turėkite drąsos bandyti, nepraraskite atkaklumo ir tikėjimo darbu“, – atsiimdamas apdovanojimą kalbėjo E. Mankevičius.
Šventinį renginį papuošė balerinų pasirodymas, stepo šokio grupė „Funny Beat“ ir energingojo ir nuotaikingojo Egidijaus Sipavičiaus koncertas.
