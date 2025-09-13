Sporto infrastruktūra plečiasi: per dvi dienas – dvi naujos erdvės

Šiuolaikinė sporto bazė
Šventiniame renginyje Lapėse dalyvavo daug garbingų svečių: laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir viceministras Giedrius Grybauskas, Kauno rajono savivaldybės vadovai, įvairiausių sporto šakų federacijų vadovai, sportininkai.
„Šiandien atveriame dar vieną naują puslapį Kauno rajono istorijoje – atidarome modernų Lapių stadioną. Esu tikras, kad šis stadionas taps vieta, kur bus ne tik sportuojama, bet ir ugdoma draugystė, bendruomeniškumas, kur mūsų vaikai ir jaunimas supras, kad stengiantis galima pasiekti didžiausių tikslų“, – atidarymo šventėje kalbėjo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys.
Vicemeras kartu su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Mantu Rikteriu dėkojo visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo, už puikiai atliktus darbus įteikė mero padėkas rangovams – bendrovės „Kelminta“ direktoriui Audriui Kelmonui ir statybos vadovui Viliui Čibirkai.
Savivaldybės vadovai atnaujinto stadiono ir sporto aikštyno proga Lapių pagrindinės mokyklos direktoriui Edmundui Balasevičiui įteikė naujų kamuolių.
Lapių bendruomenę stadiono atidarymo proga pasveikino ir laikinoji ministrė R. Popovienė. „Lapės nuo šiol turės viską, ko reikia šiuolaikinei sporto bazei. Tai bus ne tik sporto aikštynas, bet ir vieta, kurioje susitiks bendruomenė, bus kuriamos naujos sporto tradicijos“, – sakė ministrė.
Šventę vainikavo simbolinės ugnies uždegimas ir įnešimas į stadioną, o ši misija buvo patikėta iš Lapių kilusiems irkluotojams broliams Domantui, Dovydui ir Povilui Stankūnams.
Beveik 1 mln. eurų
Tvarkant stadioną buvo atlikta daug darbų, vietoj natūralios vejos futbolo aikštės įrengtas sporto aikštynas. Visi darbai kainavo beveik 1 mln. eurų.
Įrengta daugiafunkcė mažojo futbolo aikštelė su dirbtinės žolės danga, dviem stacionariais futbolo vartais, kamuolio gaudyklėmis, taip pat daugiafunkcė sporto aikštelė su sintetine gumine danga, kurioje pažymėtos linijos krepšiniui, tinkliniui, piklbolui ir kvadratui.
Teniso mėgėjams – lauko teniso aikštelė su gumine danga, standartus atitinkančiais tinklo stovais ir kamuoliukų gaudyklėmis.
Lankytojų lauks lauko treniruoklių aikštelė, kurioje – trys gimnastikos įrenginiai ir aštuoni jėgos treniruokliai. Lengvosios atletikos mėgėjams skirta šuoliaduobė su įsibėgėjimo taku ir trys bėgimo takai su gumine danga.
Visi sporto sektoriai apšviesti, įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės. Stadioną juosia tvora su varteliais. Yra dviračių laikymo vieta, atskirta nuo sporto zonų.
Sporto aikštynas reikalingas ne tik mokyklai, bet ir sportuoti norintiems miestelio gyventojams, todėl čia planuojama organizuoti įvairias sporto varžybas, treniruotes ir kitus miestelio renginius.
Devyniolika stadionų
Kačerginėje įrengta sporto, laisvalaikio ir aktyvaus judėjimo erdve galės naudotis ne tik miestelio gyventojai, bet ir svečiai. Čia jie nemokamai sportuos, žais ir aktyviai judės futbolo, krepšinio, lauko treniruoklių aikštelėse, naudosis bėgimo takeliu, pailsės žiūrovų zonoje.
„Kačerginės gyventojai turi gražiausią mišką, upę, geriausius dviračių takus, nuostabų daugiafunkcį centrą, išskirtinę koplyčią, bet svarbiausia – komandišką ir ambicingą bendruomenę, kurios dėka šiandien miestelyje atidaromas šis puikus stadionas. Visi žinome, kad sportas – sveikata, judėjimas – jaunystė, tad sveikinu visą bendruomenę su naujojo stadiono atidarymu. Tegyvuoja Kačerginė!“ – šventėje sakė Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
Administracijos direktorius Mantas Rikteris priminė, kad Kauno rajone tokių modernių stadionų jau yra devyniolika. „Visos investicijos į sporto infrastruktūrą yra dėl Kauno rajono gyventojų, ypač jaunimo ir vaikų, kad jie galėtų augti sveiki ir turėtų erdvių, kuriose turiningai leistų laiką“, – teigė M. Rikteris.
Savivaldybės vadovai už puikiai atliktus darbus įteikė mero padėkas rangovams, bendrovės „Rofolis“ direktoriui Arūnui Abromaičiui ir projektų vykdytojui Edgarui Balbieriui.
Sulaukė palaiminimo
Pašventinti naujojo sporto objekto atvyko kunigas Juozas Fakėjavas. Laiminimo kalboje kunigas prisiminė olimpinį šūkį „Citius Altius Fortius“ (liet. Greičiau aukščiau tvirčiau), kuris kiekvieną kviečia siekti aukštumų, įveikiant ir pralenkiant pačiam save ne tik varžybų arenose, bet ir gyvenime.
„Šio šūkio esmė – asmeninio tobulumo siekis: būti greitesniam, aukštesnės moralės ir stipresniam kovoje su gyvenimo sunkumais ir negerovėmis“, – sakė kunigas.
Sporto aikštynas reikalingas ne tik mokyklai, bet ir sportuoti norintiems miestelio gyventojams.
Perkirpus simbolinę juostelę, visų renginio dalyvių laukė šventinė programa. Meistriškumo pamoką demonstravo futbolo klubo „Hegelmann“ futbolininkai, energingus šokius ir akrobatinius triukus dovanojo šokių studijos „Time To Show“ artistai ir brazilų kovos menų grupė „Kaunas Capoeira“. Renginį vainikavo grupės „Kitava“ koncertas.
Stadionas įrengtas netoli Nemuno. Čia gyventojais ras aptvertą futbolo aikštelę, šuoliaduobę, įrengta krepšinio aikštelė, bėgimo takai, tribūnos. Stadionas yra apšviestas ir dėl saugumo aptvertas.
Stadionas pastatytas savivaldybės, ES ir valstybės lėšomis. Visi darbai kainavo 758 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai