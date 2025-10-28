Statybos sektoriaus lyderiai stiprina Kauno pramonininkų bendruomenę

dir="auto" data-olk-copy-source="MessageBody">Bendrovė daugiau nei du dešimtmečius įgyvendina strateginės svarbos infrastruktūros projektus: nuo miesto komunikacijų iki pramoninių objektų sprendimų. „Požeminės linijos“ vardas siejamas su aukštais kokybės standartais, profesionalumu ir atsakomybe, o šios vertybės glaudžiai dera su KKPDA misija – burti stiprią, kokybę ir tvarumą vertinančią verslo bendruomenę.
Statybos sektorius – regiono plėtros ašis
Statybos ir infrastruktūros plėtra šiandien yra vienas kertinių Kauno regiono augimo veiksnių. Šis sektorius jungia tiek gamybą, tiek paslaugas, kurdamas tvirtą pagrindą regiono ekonomikai. Naujas KKPDA narys – tai ne tik įmonė, bet ir dar vienas praktinis įrodymas, kad verslas renkasi bendradarbiavimą vietoje konkurencijos.
„Kiekvienas narys ateina į mūsų organizaciją įsivertinęs ir įvertinęs kokybinius kriterijus. Džiaugiamės, kad prie bendruomenės jungiasi įmonės, kurios savo veikla ir požiūriu stiprina viso regiono pramonės pagrindą,“ – sakė KKPDA prezidentas Marius Horbačauskas.
KKPDA – verslo balsas ir atsparumo centras
Šiandien KKPDA vienija arti 90 Kauno regiono gamybos, statybos, transporto, logistikos, mokslo ir paslaugų lyderių. Asociacija aktyviai veikia ne tik regioniniu, bet ir nacionaliniu lygmeniu – dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacijos komitetuose, atstovauja verslo interesams savivaldoje ir valstybės institucijose.
Pasak asociacijos vykdančiosios direktorės Redos Stankevičienės, kiekvienas naujas narys atneša naujų žinių, patirties ir ryšių: „Kuo stipresni esame regionuose, tuo labiau galime prisidėti prie visos Lietuvos ekonomikos stiprinimo. Mums svarbu, kad nariai ne tik dalyvautų veikloje, bet ir patys kurtų pridėtinę vertę, stiprindami pasitikėjimu grįstą bendruomenę.“
KKPDA ir toliau išlieka aktyviausia regioninė pramonės organizacija Lietuvoje – auganti ne kiekybe, o kokybe.
