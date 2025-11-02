Stiprėja policijos bendruomenė

Renginio metu buvo pagerbtas šiomis dienomis jubiliejų švenčiantis buvęs ilgametis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis komisaras ir vienas Lietuvos policijos mokyklos kūrėjų Algirdas Kaminskas.
Plojimais buvo pasitiktas ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, kuriam Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas įteikė antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklą „Už nuopelnus“. Kauno rajono savivaldybė ir LPM yra pasirašiusios sutartį, kuri leidžia bendradarbiauti plėtojant fizinį aktyvumą ir sportą, dalytis infrastruktūra, organizuoti bendrus renginius.
LPM viršininkas Robertas Šimulevičius teigė, kad nuolatinis mero dėmesys ir iniciatyvos padėjo LPM bendruomenei sukurti palankias sąlygas mokytis, sportuoti ir dirbti modernioje aplinkoje.
V. Makūnas sakė, kad apdovanojimą priima kaip Kauno rajono savivaldybės, Kauno apskrities policijos ir LPM bendro darbo įvertinimą. „Mastaičiuose veikianti Lietuvos policijos mokykla kuria didelę vertę mūsų krašto žmonėms, nes stiprėjanti policijos bendruomenė reiškia didesnį saugumą“, – pabrėžė meras.
Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimas su LPM prasidėjo nuo 2014 m., kai būsimų pareigūnų kalvė įsikūrė Mastaičiuose. Per šį laikotarpį mokykla paruošė daugiau kaip 1 100 specialistų.
2025 m. pagal pirminio profesinio mokymo programą (mokymų trukmė vieni metai) LPM mokosi 144 kursantai. Programa skirta aukštąjį teisinį išsilavinimą turintiems asmenims, kurie atitinka griežtus LR vidaus tarnybos statuto reikalavimus. Gavę pažymėjimus jie galės atlikti ikiteisminius tyrimus arba specializuotis kriminaliniuose tyrimuose.
