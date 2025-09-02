Su kokiais iššūkiais ruošdami vaikus į mokyklas ir darželius susidūrė kauniečiai?

Kaip paaiškėjo, dauguma šeimų pasiruošimą mokslo metams pradėjo iš anksto. Pasak jų, tokiu būdu sutaupė pinigų, tai sukėlė mažiau streso ir sumaišties bei nereikėjo skubėti visko atlikti paskutinę minutę. Kadangi ne pirmus metus išleidžia savo atžalas į mokyklas ar darželius, sutikti tėveliai dalijosi, kad jau turi savo gaires bei įpročius, kaip ruoštis rugsėjo mėnesiui. Pirmiausia, pasiruošimas prasideda nuo uniformų, o paskui, anot tėvelių, lengvesnė pasiruošimo dalis – kanceliarinės priemonės, pratybos.
Praeiviai drąsiai teigė, kad daugiausia išlaidų patyrė pirkdami kanceliarines prekes. Trijų vaikų mama atviravo, jog ją nustebino sąsiuvinių kainos. Šioms mokyklinėms prekėms ji išleido daugiau nei praėjusiais metais. Tiesa, kiti tėveliai jai taip pat antrino, tačiau sakė susitaikę su pakitusia situacija, nes be šių priemonių vaikai likti negali.
Tiesa, tėvai pastebėjo, kad uniformų kainos beveik nepakito. Daugelis mokyklų turi savo uniformas, kurias galima įsigyti keliose parduotuvėse. Bet, kainų atžvilgiu, panašu visur. Dauguma Laisvės alėjos praeivių tikino, kad dalis uniformų, pavyzdžiui sijonai, švarkai liko nuo praėjusių mokslo metų. Todėl, šiuo aspektu, išlaidų daug nebuvo ir pasiruošimas neapsunko.
Kol vieni tėveliai rūpinosi vaikų kanceliarinių priemonių atsargomis, kiti suko galvas randant naujus maršrutus iki ugdymo įstaigų. Beveik visi sutiktieji kelio remontus bei uždarytas gatves įvardijo kaip vieną iš didžiausių iššūkių. Daugelis savo atžalas patys automobiliais veža į mokyklas ar darželius. Dėl šios priežasties, tiki, kad dėl uždarytų gatvių ar vykstančių kelio darbų kelionės laikas gali prailgti.
Tėvai neslėpė, kad prireiks laiko priprasti rytais keltis anksčiau arba teks ieškoti kitų maršrutų iki mokymosi įstaigų. Nemažai praeivių tikino, kad didžiausias nepatogumas – uždarytas Milikonių kalnas (viena iš pagrindinių ir intensyviausių miesto gatvių rytinėmis valandomis – aut. past.). Tačiau kiti sakė besirenkantys alternatyvius būdus ir leidžiantys vaikams vykti Kauno viešuoju transportu.
Tėvai neslėpė noro, kad mokymo įstaigose atsirastų naujų inovatyvių mokymo priemonių. Pripažino ir tai, jog juntamas mokytojų, specialistų trūkumas. Bet viltingai tikėjosi, kad bėgant laikui mokyklų personalas atjaunės, o kartu atsiras ir naujų, modernių mokymosi būdų, kurie labiau įtrauktų vaikus į ugdymo procesą.
Nors tėveliai susidūrė su iššūkiais ruošdami vaikus naujiems mokslo metams, patikino vis tiek neprarandantys geros nuotaikos bei šypsenų veiduose. Jie tikisi ir linki, jog nauji mokslo metai atneš daug žinių, o mokymosi procesas nebus sunkus.
