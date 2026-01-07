Svarbi informacija pėstiesiems: prie Klinikų – remonto darbai

„Dabartiniai nuo žemės pakelti gelžbetoniniai laiptai bus pakeisti patogiais betoniniais laiptais. Jie bus ilgaamžiškesni ir saugesni. Pokyčių reikėjo, nes senieji laiptai buvo prastos būklės“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Po remonto laiptai pėstiesiems bus praplatinti iki pustrečio metro. Taip pat bus įrengtas dviračių vedimo takas, trys poilsio zonos su suoliukais, turėklai abiejose laiptų pusėse. Numatyta atnaujinti ir laiptų apšvietimą.
Analogiški laiptų modeliai jau įrengti tarp E. Fryko ir Girstupio gatvių, taip pat tarp Sietyno ir Marvelės g.
Darbus suplanuota atlikti iki šių metų balandžio. Iki tol greta būsimų naujų laiptų bus įrengtas laikinas pėsčiųjų praėjimas.
Pernai Kauno savivaldybė suremontavo 10 procentų visų miesto laiptų. Darbus planuojama tęsti ir šiemet bei sutvarkyti ne mažesnį laiptų kiekį nei praėjusiais metais.
