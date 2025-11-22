Šventinis šurmulys prasideda: Kaune įžiebta Kalėdų eglė

Į Kauno Rotušę grįžo pasiilgtas šurmulys ir gausa – pagrindinė Senamiesčio erdvė šeštadienio vakarą buvo sausakimša.
„Greičiau! Gal spėsim arčiau!“ – šeimos su dviem pypliais organizatorių prašymas eglės įžiebimo šventę stebėti namuose neįtikino. Kol mažieji rinko ant žemės pabirusias cukruotas spurgas, tėvai bandė prasibrauti prie scenos, į kurią vienas po kito lipo vakaro svečiai: atlikėjai Gabrielė Bukinė, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas, Leon Somov, grupė „Sisters on Wire“, choras „Jaunystė“, šokio teatras „Aura“. Į šventę užsuko ir Kalėdų Senelis.
„Sakykite, ko labiausiai laukiate žiemą? Taip, sniego! Ir žinoma, eglės“, – pažėręs snaiges virš susirinkusiųjų galvų, žilabarzdis įjungė laikmatį, o galiausiai įžiebė ir miesto eglę.
Ant įspūdingos, 17 metrų aukščio žaliaskarės, kuri dar neseniai buvo šaknis įleidusi Petrašiūnuose, suspindo tūkstančiai lempučių, LED švieselių. Ant šakų įsisiūbavo kone pusantro šimto rankų darbo žaisliukų: sietynų, stilizuotų šiaudinukų, auksinių varpelių.
Kauno Kalėdų eglutė iš paukščio skrydžio
Savaitės pradžioje paklausta, ar yra patenkinta rezultatu, eglę dekoravusi UAB „Akmenių dvaras“ direktorė Kristina Rimienė prašė luktelėti iki šeštadienio. Šįvakar ji buvo rami – viskas pavyko taip, kaip ji tikėjosi.
„Aš manau, man pavyko, o miestiečiams, labai tikiuosi – patiko. Šventinė nuotaika nuo šiol tvyros ore“, – K. Rimienė prie eglutės kvietė ateiti ne sykį. Dienomis ji spindės aukso žaisliukais, sutemus – skęs lempučių šviesoje, kuri keis savo atspalvius.
„Taip, kaip žmonės keičia savo rūbą, jį keis ir eglė“, – į savo darbą darsyk atsigręžė dekoratorė.
Šventinė nuotaika nuo šiol tvyros ore.
Eglės spindesys kartu su kitomis aikštės šviesomis sukūrė žiemos pasaką. Apie ją dar prieš šventinį koncertą kalbėjo organizatoriai.
„Gyvenime viskas keičiasi, o Kalėdos lieka tokios pačios – jaukios, šiltos. Mažiems ir dideliems. Repertuarą sudarinėjome ir atlikėjus rinkome taip, kad tiktų visoms kartoms. Norėjosi, kad kiekvienas atėjęs jaustų šventę“, – šypsojosi Kalėdų eglės įžiebimo šventę organizuojančios įmonės „Devalta“ vadovė, renginio režisierė Devalta Valentienė.
Į viršų kilo ir šventėje apsilankiusių miestiečių lūpų kampučiai. Vieni džiaugėsi koncertu, kiti – eglute, treti – Rotuše, kuri susigrąžino šventinę nuotaiką. Pastarosios čia nestigs visą gruodį. Stikliniuose kupoluose vyks skanėstų prekyba, edukacijos ir susitikimai su Kalėdų Seneliu. Vaikai bus kviečiami rašyti ir siųsti kalėdinius atvirukus.
„Kadangi šiemet turėsime dvi šventines erdves, todėl ir Kalėdų Senelis teleportuosis“, – Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė mažuosius su tėveliais kvietė užsukti ir į Rotušę, ir į Vienybės aikštę. Pastarojoje lauks ne tik žilabarzdis, edukacijų kupolas, bet ir milžiniškas ledas. Tam tikromis valandomis miestiečiai juo galės naudotis nemokamai. Šventiniu laikotarpiu kursuos ir specialusis kalėdinis transportas – traukinukas. Nuo Rotušės jis riedės iki pramogų Vienybės aikštėje.
(be temos)
(be temos)