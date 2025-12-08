Zoologijos sodo gyventojai jau išsipakavo kalėdines dovanėles

Sutaršė akimirksniu
Kaune įsikūrusiame Lietuvos zoologijos sode gyvenantiems gyvūnams prižiūrėtojai nuolat rengia įvairias užimtumo programas. Šį kartą užimtumas susijęs su artėjančiomis Kalėdomis.
Gyvūnų prižiūrėtojai į anubių voljerą atnešė savanorių supakuotas kartonines dėžes, dekoruotas natūraliais dažais. Tik į voljerą įleidus anubius, jie iš karto ėmė pakuoti dovanėles, krapštyti ten sudėtus skanėstus. Vienas anubis dėžę taršė ten, kur rado, kitas – nusitempė atokiau. Viena dovana buvo ant šakų padėta, matyt, gyvūnai ne iš karto ją pastebėjo, tik vėliau ją nusikabino.
„Kiekvieną dieną gyvūnams daromas koks nors užimtumas, tai šį kartą gavo kalėdinių dovanų. Anubiams į dėžes buvo įdėtas sausas pašaras, vienoje dėžėje buvo ir tarakonų, kuriuos jie labai mėgsta. Šiaudai jiems taip pat suteikia kitokį kvapą ir pojūčius. Jiems labai patinka viską knibinėti, todėl skanėstų dėžes supakavome dar į vieną dėžę, kad jiems būtų kuo daugiau darbo. Įprastai jei gauna salotų, daržovių. Tarakonų irgi gauna, bet dabar jie pateikti kita forma. Anubiai visada į užimtumą reaguoja, todėl tikrai tikėjomės, kad ir šį kartą dėžės bus greitai išdraskytos“, – pasakojo gyvūnų prižiūrėtoja Gabija Kulešaitė.
Kaune gyvena du anubių patinai Siras ir Pauglis. Pastarasis drąsesnis, tad ir prie dovanų pirmasis pripuolė. Siras, pažiūrėjęs ką daro vyresnėlis, tada irgi ėmė mėgautis dovanomis.
„Dėl dovanų jie nesipeša, pasidalija jomis, tam daugiau dėžučių ir apdėjome, kad kiekvienas gyvūnas turėtų sau užsiėmimą“, – pridūrė gyvūnų priežiūros specialistė.
Pažadino iš miegų
Šį kartą kalėdinės dovanos sulaukė ir skruzdėda. Zoologijos sodo darbuotojai neslėpė, kad šis gyvūnas mėgsta pamiegoti, tad netradicinis užimtumas leido jį pažadinti iš miegų ir ateiti pajausti kalėdinę nuotaiką.
„Skruzdėdai buvo patiekta savanorių išpuošta dovana, į kurią įdėta maisto, kurį ji ėda kiekvieną dieną, tačiau jį pateikėme kitaip, kad galėtų jį išsikrapštyti. Įprastai ji valgo džiovintas musių lervas, dar paskaninome ir kirminukais. Ji savo nagučiais pasidaro skyles dėžėse ir tada su savo liežuviu, kuris gali būti ir 60 cm ilgio, visus dėžės kampučius išskanauja“, – pasakojo kita gyvūnų prižiūrėtoja Živilė Kavaliauskienė.
Ji pažymėjo, kad gyvūnams duodamos tik saugios dovanos, kurios jiems nekenkia, negali jų sužaloti, todėl ir dėžutės nuspalvintos natūraliais dažais. Toks užimtumas lavina gyvūną, jam maistą reikia pasiekti, išsiimti, o ne tiesiog pavalgyti iš lėkštutės.
„Gyvūnas turi įjungti savo galvelę ir galvoti, kaip išsipakuoti, tada tik mėgautis tuo, ką gauna. Skruzdėda labai mėgsta pamiegoti, tai tam, kad ji pabustų ir ateitų, sugalvojame visokių veiklų“, – pridūrė pašnekovė.
Smalsiosios surikatos
Lietuvos zoologijos sodo egzotariume gyvena trys smalsios surikatos, reaguojančios į kiekvieną garsą, vis pasistojančios ant galinių kojų ir stebinčios aplinką. Vos tik prižiūrėtojai joms atnešė lauktuvių, gyvūnėliai taip pat pradėjo taršyti dėžutes.
Šiems gyvūnėliams prižiūrėtojai pastatė tris dovanėles, kurių šonuose padarytos skylės. Viduje – šienas ir lervos, pastarosios yra surikatų delikatesas, dėl kurio jos suinteresuotos stengtis. Viena dėžutė buvo su didesnėmis skylėmis, tad surikatos gan lengvai išsiėmė dovanas, tačiau su kitomis dovanomis teko pavargti, siekiant skanėsto ne kartą dėžė persivertė.
„Kaip surikatos reaguoja, priklauso nuo užimtumo. Šį kartą joms buvo kiek sudėtingesnis, teko pavargti, nes jei tik užduotis lengva, jos greitai ją išsprendžia ir viską pasiima. Tačiau toks užimtumas – labai geras, nes mes ir siekiame, kad gyvūnas kuo ilgiau vargų, kad gautų maisto. Gamtoje juk yra gyvenimo vargas, kartais ir kelias valandas užtrunka, kol susiranda maisto. Jei čia gyvūnas viską greitai gautų, jam atsirastų nuobodulys ar net depresija. Dabar į dėžutes įdėjome milčiaus lervų, tai surikatoms tikrai sužadinome motyvaciją plėšyti dovanas“, – apie surikatų užimtumą pasakojo ezgotariumo gyvūnų prižiūrėtojas Vytautas Ivanauskas.
Jis tikino, kad jam šie gyvūnai yra tarsi kažkas tarp katino, kuris gali veikti kaip atskiras individas, ir beždžionės, kuri pasižymi protu. „Tai kartu ir labai smalsūs gyvūnai, turintys stiprius šeimos ryšius. Kiekviena šeima atrodo labai nuoširdi, pasiaukojanti dėl vienas kito, pasiskirstanti darbais, bet kartu kurioje ir bus konkurencija“, – pridūrė gyvūnų priežiūros specialistas.
Lietuvos zoologijos sode ir kitų gyvūnų voljeruose jau matyti kalėdinė nuotaika. Vienas erdves puošia žaliaskarės, kurios kai kuriems gyvūnams taps geru skanėstu, o kitiems – dar viena erdve, ant kurios jie lipa, karstosi ir džiaugiasi, kad voljere atsirado kažkas kitokio.
