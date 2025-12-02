Šančiuose įžiebta išskirtinė Kalėdų eglė: vienintelė tokia pasaulyje

Šančiai šiemet Kalėdas pasitiko su stebuklu, kurio galėtų pavydėti net didieji miestai. Čia įžiebta vienintelė pasaulyje bendruomeniška ir išmani eglė, vienijanti žmones, įtraukianti kūrėjus ir net padedanti gyvūnams rasti namus.
Eglės idėjos autorius, dizaineris Mantas Mackevičius, jau trečius metus iš eilės tęsia šią tradiciją – kasmet ją praturtindamas naujomis idėjomis ir bendruomenės įsitraukimu. „Tai nėra tiesiog graži dekoracija, tai mūsų visų kūrinys. Kiekvienas gali prisidėti: atnešti žaisliuką, palikti linkėjimą ar paprasčiausiai ateiti ir pabūti. Ši eglė jungia mus visus“, – sakė Mantas.
Šių metų eglė – dar ir išmani. Jos lemputės ypatingos: prie jų galima prisijungti telefonu ir vietoje valdyti švytėjimą. Iš viso net daugiau kaip 100 skirtingų šviesos efektų, leidžiančių keisti spalvas, pulsavimo greitį ir ryškumą. Tai interaktyvus kūrinys, leidžiantis kiekvienam tapti šventės dalimi.
Be to, eglė atlieka svarbią socialinę misiją – padeda gyvūnams rasti namus. Ant jos šakų kabo prieglaudose gyvenančių gyvūnų nuotraukos, kviečiančios žmones susimąstyti apie globą, rūpestį ir Kalėdų stebuklą tiems, kuriems jo labiausiai reikia.
Per įžiebimo šventę Šančiai virto tikru pasakos kampeliu. Kalėdų Senelis su magišku skeptru „prikėlė“ tris scenos legendas: Stasį Povilaitį, Elvisą Preslį ir Fredį Merkurį. Šie simboliniai pasirodymai džiugino mažuosius ir suaugusius, o šventės kulminacija tapo Baltijos cirko pasirodymas. Tai išskirtinė Šančių kultūrinė vieta, puoselėjanti tradicijas.
„Ši eglė yra ne tik šviesa, bet ir jausmas. Joje susipina žmonės, istorijos, meilė gyvūnams ir technologijos. Ji gyva, nes ją kuria bendruomenė, ir šviečia taip ryškiai, nes kiekvienas įneša dalelę savo širdies“, – sakė M. Mackevičius.
