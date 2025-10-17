„Tegul Kaunas spindi meile, atminimu ir bendryste“: kviečia į tradicinę „Sielų upę“

„Sielų upė“ – šviesos ir atminimo kelias Kauno širdyje. Kai medžiai pasipuošia gražiausiomis rudens spalvomis, kai vakarais mieste vis anksčiau įsivyrauja tyla, o vėsa primena artėjančią žiemą, žmogaus širdyje ima busti ilgesys – šviesos, jaukumo ir artumo.
„Tai laikas, kai kiekviena žvakelė tampa mažyčiu stebuklu, kai prisiminimai apie mums brangius žmones sušildo net šalčiausią vakarą. Iš gilios lietuvių tradicijos išlikusios šventės – Visų Šventųjų diena ir Vėlinės – skatina sustoti, pažvelgti į dangų ir tyliai padėkoti tiems, kurie išėjo, bet tebėra su mumis: mūsų mintyse, istorijose, širdyse“, – rašo renginio organizatoriai.
Jau 24-ąjį kartą Vilniaus universiteto Kauno fakulteto studentų atstovybė kviečia kauniečius ir miesto svečius dalyvauti jautrioje, šviesos ir atminimo kupinoje iniciatyvoje „Sielų upė“.
Lapkričio 1-osios vakarą, kai miestas paskęs rudens rimtyje, nuo Laisvės alėjos fontano iki Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios nušvis kelias, nusėtas šimtais mažų žiburių.
Tai simbolinė sielų upė, jungianti praeitį ir dabartį, gyvuosius ir išėjusius. Kiekviena žvakelė – tai atminimo šviesa, tylus dėkingumo ir meilės ženklas.
Renginyje bus naudojamos tvarios LED žvakės, todėl kiekvienas dalyvis prisidės prie aplinkos tausojimo ir išsaugos šviesą, kuri bus ne tik šildanti širdį, bet ir draugiška gamtai.
18 val. prie Soboro susirinkusius dalyvius pasitiks muzika ir šiluma – vyks Andželikos Martinkutės, Ugniaus Šerkšno ir Dovydo Šerno koncertas.
„Jų atliekamos dainos pripildys Kauno vakarą ramybės, vilties ir šviesos, leisdamos kiekvienam klausytojui trumpam sustoti ir pasinerti į prisiminimų tylą“, – nurodo organizatoriai.
Anot jų, „Sielų upė“ – tai ne tik tradicija. Tai gyvas atminimo kelias, jungiantis žmones, istorijas ir jausmus. Tai vakaras, kai miestas prisipildo šviesos – ne tik žvakių ar lempučių, bet ir žmonių širdžių šviesos. Tegul šis vakaras tampa proga sustoti, prisiminti, padėkoti ir pasidalinti šviesa su tais, kurie šalia. Tegul Kaunas tą vakarą spindi meile, atminimu ir bendryste.
