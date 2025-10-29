Trūksta žodžių: „Telia“ darbuotojas nukirto į namus nutiestą interneto kabelį

Nemaloniai nustebino
Į „Kauno dieną“ kreipėsi Kauno rajono gyventojas M. P. ir papasakojo, kad naujuose namuose norėjo ištestuoti „Telia“ ryšį, tačiau paslauga netenkino, tad jis nusprendė grąžinti įrangą. Atvykę „Telia“ darbuotojai ne tik išsivežė bendrovei priklausančius maršrutizatorius, tačiau ir nukirpo interneto kabelį, kuris į namą buvo nutiestas gyventojo lėšomis.
„Turėjome bandomąjį laikotarpį išbandyti įrangą, bet nusprendžiau pasirinkti kito tiekėjo paslaugą. „Telia“ darbuotojai atvyko susirinkti įrangos ir sumąstė, kad į namą nutiestas kabelis taip pat priklausė „Telia“, ir jį prie pat namo pamato nukirpo, kad ateityje negalėčiau prisijungti kito interneto. Tačiau šis kabelis vestas ne jų lėšomis, „Telia“ jis nepriklausė“, – stebėjosi M. P.
Vyras tikino, kad su ryšio tiekėja bandė ieškoti kompromiso, tačiau susirašinėjimai ir telefoniniai pokalbiai jokių apčiuopiamų rezultatų nedavė. Per daugiau kaip mėnesį „Telia“ darbininkai tik sujungė laidus, tačiau pati jungtis nepasirodė patikima.
Netenkino jungtis
Kauno rajono gyventojas pasakojo: kadangi pats nėra interneto inžinerijos žinovas, situaciją aprašė socialiniuose tinkluose ir kreipėsi į informacinių technologijų specialistus. Komentaruose žmonės nurodė, kad Telia“ darbuotojų įrengta kabelio jungtis – nieko verta, tikrai nebus ilgalaikė ir ateityje neužtikrins kokybiško interneto ryšio.
„Techniškai kalbant, tavo kabelį sugadino ir sujungė su taip vadinamomis pupomis. Problema ta, kad pupos nėra labai garantuotas sprendimas: laidelių kontaktai gali atsijungti, per pupas, gali pribėgti vandens. Tad po 2–3 mėnesių ar metų, bet garantuotai ateityje tau bus problemų, tik laiko klausimas kada. Fiksuočiau dokumentaliai, raštiškai kreipčiausi į „Telia“ ir reikalaučiau kabelio pakeitimo. Kuo greičiau, tuo geriau“, – nuomonę apie šią situaciją išsakė vienas internautas.
„Namų sąlygomis būtų viskas gerai, bet lauko – reikėtų įdėti į dėžutę“, – rašė kitas.
„Negalima taip palikti. Turi naują kabelį nutiesti, nes čia jau paliktas brokas. Naujas interneto kabelis visada geriau nei jungtys“, – pasisakė dar vienas.
„UTP laidas taip nesijungia. Reikia tiesti naują laidą, blogiausiu atveju, sujungti tam skirta dėžute“, – antrino dar vienas socialinių tinklų vartotojas.
Prašo kompensacijos
M. P. pasikonsultavęs su IT specialistais ir sužinojęs, kad pažeistas ir sujungtas kabelis veiks nekokybiškai, dar kartą kreipėsi į „Telia“ prašydamas kompensacijos. Visa problema, pasak gyventojo, kad naujuosius namus jis buvo tik ką įsirengęs, interneto laidai išvedžioti po visą namą ir jau paslėpti po vidaus apdaila, įmontuojamais baldais.
Šis kabelis vestas ne jų lėšomis, „Telia“ jis nepriklausė.
Kaip teigė Kauno rajono gyventojas, norint vėl kokybiškai nutiesti naują interneto kabelį, tektų kone pusę namų perdaryti, o tai galėtų kainuoti tūkstančius eurų.
„Jie kalbėjo kažką, kad būtų galima tiesti naują kabelį per stogą, bet ten ir daug darbo, nesinori naujo stogo kažkaip gadinti. Mano buvo tiesta pro sienas, tad dabar naujai tiesiant kabelį, reikėtų išlupti plyteles, akmeninius virtuvės stalviršius ir pan.“, – kalbėjo Kauno rajono gyventojas, į kurio namus vedusį interneto kabelį nukirto „Telia“.
„Jie siūlo sutvarkyti kabelį lauke ir sumokėti kelis šimtus eurų, bet manęs netenkina jų siūlymas. Galbūt ten techniškai ir veiktų, bet supraskite, kad tai yra naujos statybos namas, nėra nė metų, kai mes čia gyvename, tad kodėl dėl „Telia“ darbuotojų klaidos dabar galvoti, ar ateityje man nebus jokių problemų dėl ryšio. Paprašiau kompensacijos, tačiau taip ir liko šis klausimas neišspręstas“, – savo poziciją dėstė M. P.
Siūlė, bet nesutiko
„Telia“ atstovai pripažino, kad iš tiesų darbuotojai buvo nukirpę į gyvenamąjį namą nutiestą interneto kabelį ir buvo siūloma viską sutvarkyti, bet M. P. esą atsisakė. Bendrovė laikėsi pozicijos, kad tiesiant naują kabelį, nebūtina išgriauti pusės namų ir vėl viską naujai vedžioti pro sienas, nes yra ir kitų būdų turėti kokybišką interneto ryšį.
„Apgailestaujame dėl nemalonios situacijos, kuri nutiko mūsų techniniam specialistui atliekant darbus. Šiuo atveju įvyko žmogiška klaida – darbuotojas, atvykęs surinkti įrangos, per klaidą nukirpo kabelį.
Su klientu nedelsdami susisiekėme, pasiūlėme kelis sprendimo variantus ir įsipareigojome kabelį sutvarkyti savo sąskaita, naudodami aukščiausios kokybės hermetines jungtis (CAT 6A, IP68), užtikrinančias patikimą ir ilgalaikį ryšį net sudėtingomis lauko sąlygomis. Šios jungtys pasižymi didesne apsauga nuo drėgmės ir nešvarumų, o jų konstrukcija užtikrina patikimą tinklo veikimą net ir esant temperatūrų diapazonui nuo –40 °C iki +105 °C. Taip sujungus kabelį, būtų patikimai atkurtas pralaidumas, identiškas buvusiam iki pažeidimo, todėl interneto paslaugomis būtų galima toliau naudotis be kokybinių ar techninių apribojimų“, – dienraščiui komentavo „Telia“ komunikacijos vadovas Audrius Stasiulaitis.
Jis apgailestavo, kad klientas atsisakė Telia“ pasiūlyto sprendimo ir pateikė neproporcingai didelės kompensacijos reikalavimus – iš pradžių iki 18 tūkst. eurų, vėliau – 5 tūkst. eurų.
„Mūsų vertinimu, tokie reikalavimai nepagrįsti realiomis išlaidomis, nes kabelį galima saugiai ir kokybiškai sujungti be jokių beprasmių apdailos ardymo ar statybos darbų“, – pažymėjo A. Stasiulaitis.
„Telia“ atstovas „Kauno dienai“ aiškino, kad kabelių pažeidimų pasitaiko visame ryšių tinkle – nuo individualių namų iki tarptautinių magistralių ar jūrinių kabelių jungčių.
„Tai normali infrastruktūros priežiūros dalis: profesionaliai atliktas sujungimas absoliučiai neturi įtakos ryšio kokybei, nesvarbu, ar kalbame apie kelių šimtų megabitų per sekundę namų tinklą, ar tarabitinės spartos tarptautines jungtis.
„Telia“ visais atvejais elgiasi etiškai ir atsakingai. Jei įvyksta klaidų, jas ištaisome savo sąskaita ir profesionaliai. Ši situacija galėjo būti išspręsta greitai ir sklandžiai, jei klientas būtų geranoriškai leidęs mums ne tik ištaisyti klaidą, bet ir realiai pagerinti buvusią interneto jungtį“, – nurodė bendrovės komunikacijos vadovas.
Naujausi komentarai