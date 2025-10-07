RRT: Rusija užblokavo tarptinklinį ryšį

Telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ skelbia, kad tai reiškia, jog duomenų perdavimas ir SMS žinučių siuntimas „Telia“ klientams iš Lietuvos ir kitų grupės šalių per Rusijos operatorių tinklus šiuo metu neveikia. Balso skambučiai, anot įmonės, nėra paveikti.
RRT žiniomis, toks ribojimas taikomas ir kitų Europos šalių operatoriams, kurie turi tarptinklinio ryšio susitarimus su Rusijos operatoriais.
„Teigiama, kad sprendimas priimtas siekiant užtikrinti Rusijos ir jos piliečių saugumą, todėl šio ribojimo užsienio operatoriai, teikiantys tarptinklinio ryšio paslaugas Lietuvos operatoriams, privalo griežtai laikytis. Nepaisymas šio ribojimo užsienio operatoriams gali sukelti teisines pasekmes, įskaitant baudžiamąją atsakomybę“, – BNS perduotame komentare sakė RRT Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovė Rita Liuokaitytė.
Pasak jos, dėl tarptinklinio ryšio sutrikimų Rusijoje į tarnybą kol kas niekas nesikreipė.
Telekomunikacijų įmonės „Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas BNS teigė, kad Rusijoje šiuo metu yra 2 tūkst. „Bitės“ klientų.
„Rusai visiems į Rusiją atvykusiems svečiams atjungė mobiliuosius duomenis ir SMS. Skambučiai šitoje beviltiškoje šalyje vis dar veikia. „Bitė Lietuva“ kolegų versija – taip rusai bando saugotis nuo dronų atakų“, – teigė J. Špakauskas.
„Telia Lietuva“ skelbia, kad šiuo metu Rusijoje yra apie 700 jos verslo ir privačių klientų.
„Apgailestaujame dėl šio Rusijos sprendimo ir atidžiai stebime situaciją. Apie paslaugų sutrikimus informuojame paveiktus klientus ir, pasikeitus situacijai, teiksime atnaujintą informaciją“, – teigia „Telia“.
