Vykstant taikos deryboms Putinas įsakė tęsti puolimą Ukrainoje

Apie tai pranešė „The Moscow Times“, remdamasis Rusijos vadovo pareiškimais, padarytais per susitikimą su kariuomenės vadais.
Išklausęs Rusijos kariuomenės Ukrainoje vadų pranešimus, V. Putinas įsakė kariškiams tęsti „specialiosios karinės operacijos“ puolamąsias operacijas, užimti Ukrainos miestus ir sukurti „buferines zonas“.
Pabrėžiama, kad V. Putinas jau buvo iškėlęs panašią užduotį savo kariuomenei sukurti „buferines zonas“ gegužės ir lapkričio mėnesiais.
Per spaudos konferenciją sekmadienį po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad, jo nuomone, V. Putinas nori nutraukti karą Ukrainoje. Amerikos prezidentas pabrėžė, kad V. Putinas jam tai sakęs „labai įtikinamai“ ir jis juo tikįs.