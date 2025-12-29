 Vykstant taikos deryboms Putinas įsakė tęsti puolimą Ukrainoje

Vykstant taikos deryboms Putinas įsakė tęsti puolimą Ukrainoje

2025-12-29 23:39
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas įsakė kariuomenei tęsti „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje. Šie įsakymai buvo duoti po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Maskva nori nutraukti karą Ukrainoje.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

Apie tai pranešė „The Moscow Times“, remdamasis Rusijos vadovo pareiškimais, padarytais per susitikimą su kariuomenės vadais.

Išklausęs Rusijos kariuomenės Ukrainoje vadų pranešimus, V. Putinas įsakė kariškiams tęsti „specialiosios karinės operacijos“ puolamąsias operacijas, užimti Ukrainos miestus ir sukurti „buferines zonas“.

Pabrėžiama, kad V. Putinas jau buvo iškėlęs panašią užduotį savo kariuomenei sukurti „buferines zonas“ gegužės ir lapkričio mėnesiais.

Per spaudos konferenciją sekmadienį po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad, jo nuomone, V. Putinas nori nutraukti karą Ukrainoje. Amerikos prezidentas pabrėžė, kad V. Putinas jam tai sakęs „labai įtikinamai“ ir jis juo tikįs.

 

 

