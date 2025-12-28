Trumpas patvirtino, kad po susitikimo su Zelenskiu vėl skambins Putinui

Šiame susitikime Ukrainos prezidentas siekia užsitikrinti JAV prezidento paramą 20 punktų taikos planui, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.
Atsakinėdamas į žurnalistų klausimus prie rezidencijos „Mar-a-Lago“ paradinių durų D. Trumpas patvirtino anksčiau skelbtus pranešimus, kad po susitikimo su V. Zelenskiu vėl kalbėsis telefonu su Rusijos prezidentu V. Putinu, kuriam skambino ir prieš susitikimą.
Į žurnalistų klausimus prezidentai atsakinėjo kelias minutes, toliau susitikimas vyksta už uždarų durų.
Lapkričio pabaigoje D. Trumpo administracija pateikė 28 punktų taikos planą, kuris sukėlė nerimą Kyjivui ir jo sąjungininkėms, nes atkartojo kai kurias Kremliaus pozicijas.
V. Zelenskis ir jo partneriai nuo tada rengė patikslintą 20 punktų planą, be kita ko, per neseniai Berlyne ir Majamyje vykusius susitikimus su aukštais D. Trumpo administracijos pareigūnais, o JAV taip pat surengė atskiras derybas su Maskva.
Ukrainos vadovas sakė, kad nori pasinaudoti susitikimu su D. Trumpu, kad per derybas nubrėžtų raudonąsias linijas savo šalies atžvilgiu. Prieš derybas jis sakė, kad „svarbiausias dalykas yra saugumo garantijos“ paliaubų atveju, siekiant apsaugoti Ukrainą nuo būsimų Rusijos atakų.
Vienas iš pagrindinių ginčytinų klausimų yra Maskvos pretenzijos į Donecko ir Luhansko teritorijas, kurių visiškos kontrolės jos kariuomenė neturi.