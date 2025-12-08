Donaldas Trumpas sako esąs šiek tiek nusivylęs, kad Volodymyras Zelenskis neskaitė taikos pasiūlymo

„Taigi, kalbėjomės su (Rusijos prezidentu Vladimiru) Putinu, ir su Ukrainos lyderiais, įskaitant Zelenskį, prezidentą Zelenskį, ir turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylęs, jog prezidentas Zelenskis dar neperskaitė pasiūlymo, kuris buvo pateiktas prieš kelias valandas“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, kai jo buvo paklausta ant raudonojo kilimo per Johno F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) centro apdovanojimų įteikimo ceremoniją.
Kelias dienas trukusios derybos tarp JAV ir Ukrainos pareigūnų, įskaitant V. Zelenskį, šeštadienį baigėsi be akivaizdaus proveržio, nors ukrainiečių prezidentas įsipareigojo vesti tolesnes derybas siekiant „tikros taikos“.
Derybos surengtos po JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo) ir Jaredo Kushnerio (Džaredo Kušnerio) susitikimo Kremluje su V. Putinu, Maskvai atmetus kai kurias JAV pasiūlymo dalis.
JAV taikos planas, kuris pasirodė praėjusį mėnesį, jau buvo kelis kartus svarstytas, kilus kritikai dėl pernelyg palankaus požiūrio į Rusiją, kuri 2022-ųjų vasarį įsiveržė į Ukrainą.