Linas Linkevičius: Maskvos derybos – spąstai, o ne taikos pradžia

– Pirmiausia, ko jūs tikitės? Kas dabar vyksta už Kremliaus durų? Ar iš ten mes išgirsime bent kažkokį rezultatą?
– Jeigu trumpai – tai nieko nesitikiu, kadangi tas užburtas ratas jau sukasi. Nematau kažkokių properšų, jeigu nepasikeis pozicijos, o Rusijos pozicija nesikeičia jau seniai. Planas iš 28 punktų tapo 19, bet akivaizdu, kad daug kas Rusijos interesų netenkina. Aš manau, kad taip ir baigsis. O dėl jėgos demonstracijos, tai iš tiesų kiek komiškai atrodo, nes tą Pokrovską „ima“ jau nuo spalio pabaigos. Jau spalio 28 d. Vladimiras Putinas kvietė žurnalistus įsitikinti „šia pergale“. Paskui, lapkričio pradžioje, pranešė, kad sunaikino specialiąsias pajėgas ties Pokrovsku, paėmė miestą, ir dabar vėl „išlaisvino“. Nėra nepriklausomų patvirtinimų, todėl tokie raportai daugiau panašūs į viešuosius ryšius prieš susitikimą, parodant pergalingą žygį. Bet kuo toliau, tuo keisčiau atrodo tas demonstravimas.
– Bet jeigu amerikiečiai įtikėtų Pokrovsko korta, kaip tai galėtų keisti derybų toną?
– Gali taip atsitikti, nes žinome, kad Steve‘as Witkoffas gana geras pašnekovas rusams ir supranta jų situaciją. Tai gali padidinti spaudimą Ukrainai daryti nuolaidų be priežasties, nes čia nėra neišvengiamos Rusijos pergalės, nors ja norima prisidengti. Būtent tai yra pagrindinis argumentas. Tai dabar reikštų, kad Europa turėtų tvirtai stoti Ukrainos pusėje ir padėti jai šitoje situacijoje, nes kito kelio tiesiog nėra. Jeigu Rusija nekeičia savo tikslų sunaikinti tą šalį, Ukraina negali keisti savo tikslų – išlaikyti savo egzistavimo galimybes. Zelenskis nelabai turi pasirinkimo, ypač po to korupcijos skandalo. Jis būtų dar labiau pažeidžiamas, jeigu darytų kažkokias nuolaidas.
– O kaip jūs vertinate tokį faktą, kad Jungtinių Valstijų taikos planą Maskvoje pristato ne patyrę diplomatai, bet D. Trumpo verslo partneris ir žentas? Kas čia per strategija?
– Ta strategija dar kartą rodo, kad čia yra ne tiek politiniai tikslai, kiek verslo interesai. Tai yra ne tik valstybių derybos, bet ir pasitikėjimo atmosferoje vykstantis pokalbis. Jeigu žiūrėsime iš vienos pusės, paminėkime Jaredą Kushnerį, kuris, tikėtina, irgi kaip žentas. Kokios jo pareigos? D. Trumpo žentas. Jeigu iš kitos pusės dar paimsime Kirilą Dmitrijevą, kuris yra artimas V. Putino dukros draugas. Tai va ir matome situaciją. Tiesą sakant, jau vis daugiau tokių nutekintų žinių tarptautinėje spaudoje. Sunku paneigti tai, kad artimi V. Putinui finansininkai jau dabar ieško kontaktų tikėdamiesi, jog bus atšauktos sankcijos ir jie galės pradėti verslo projektus. Bet to siekia Trumpas ir jo aplinka jau nuo pat pradžių, tai neturėtų nieko per daug stebinti.
– Amerikietiška taikos iniciatyva nejuda į priekį. Kas vyksta toliau? Ar Europoje mes kažkaip sugebėsime susitarti ir sutelkti galią, kuri galėtų Ukrainos nepalikti vienos?
– Tai, kad nėra pasirinkimo, privalėsime tą daryti, nes tempimas gumos ar laiko Rusijai yra palankus, nes ji gali išvengti papildomų sankcijų. Bet to nepakanka. Jai reikia atšaukti dabartines sankcijas, reikia ir atokvėpio. Tas visas alinimas labiau paveikia mažesnę šalį, labiau nukentėjusią Ukrainą. Bet negalima sakyti, kad tai visiškai neveikia Rusijos ir jos ekonomikos. Pačios Rusijos ekspertai apie tai kalba. Čia nereikia žiūrėti į šalies komentarus. Galima nekreipti dėmesio, bet jie patys sako, kad gresia labai sunkūs laikai. Kadangi V. Putino kriterijai yra kiti ir jis neklauso savo pačių žmonių, kurie galbūt ir norėtų tą verslą daryti. Kol jie patys su juo nesusitvarkys, tol nepasikeis situacija, nes jis dabar vadovauja. Kol kas, gaila, bet Trumpas turėtų kažkada galutinai suprasti, kad Putinas nebus jo partneris vystant verslo projektus, nes V. Putino tikslai yra kiti.
LNK.LT primena, kad antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio – teritorijos – klausimo.
Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento D. Trumpo žentu Jaredu Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus.