Donaldas Trumpas sako, kad Vladimiras Putinas nori baigti karą, Ukrainos lyderis su tuo nesutinka

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį pareiškė, kad Rusija nori užbaigti karą Ukrainoje, bet ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Maskva siekia tęsti invaziją.
Su V. Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose susitikęs D. Trumpas sakė, kad V. Putinas „nori užbaigti karą“.
Jis tai pareiškė po to, kai V. Zelenskis pažymėjo, kad Rusijos lyderis „nėra pasirengęs“ taikai.