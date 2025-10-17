 Donaldas Trumpas sako, kad Vladimiras Putinas nori baigti karą, Ukrainos lyderis su tuo nesutinka

Donaldas Trumpas sako, kad Vladimiras Putinas nori baigti karą, Ukrainos lyderis su tuo nesutinka

2025-10-17 21:23
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį pareiškė, kad Rusija nori užbaigti karą Ukrainoje, bet ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Maskva siekia tęsti invaziją.

Donaldas Trumpas sako, kad Vladimiras Putinas nori baigti karą, Ukrainos lyderis su tuo nesutinka / AFP nuotr.

