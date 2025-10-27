Zelenskis: Ukrainai reikia tolimojo nuotolio raketų, kad būtų galima priversti Putiną siekti taikos

V. Zelenskis teigė, kad sankcijos „turės įtakos“, tačiau užsiminė, jog V. Putinas nepasiduos, jei D. Trumpas nesustiprins spaudimo.
„Prezidentas D. Trumpas nerimauja dėl eskalacijos. Tačiau manau, kad jei nebus derybų, vis tiek bus eskaluojama. Manau, kad jei V. Putinas nesustos, mums reikia kažko, kas jį sustabdytų. Sankcijos yra vienas iš tokių ginklų, bet mums taip pat reikia tolimojo nuotolio raketų“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Pasak jo, D. Trumpas dėl sankcijų Rusijoje „susilaukė labai blogos reakcijos“, įskaitant agresyvius buvusio prezidento Dmitrijaus Medvedevo komentarus ir „antiamerikietišką ir antitrumpišką retoriką“ Rusijos valstybinėje žiniasklaidoje.
V. Zelenskis nurodė, kad, Ukrainos vertinimu, naujosios JAV sankcijos Rusijos naftos bendrovėms gali sumažinti naftos eksportą 50 proc., o per mėnesį gali būti prarasta iki 5 mlrd. JAV dolerių (apie 4,3 mlrd. eurų) pajamų. Jis pareiškė viltį, kad bus įgyvendintos „naujos antrinės sankcijos“, o Kongresas lygiagrečiai imsis veiksmų.
V. Zelenskis pabrėžė, kad norint priversti V. Putiną rimtai derėtis, reikia suteikti Ukrainai galimybę smogti į karinius ir energetikos taikinius Rusijos gilumoje. Jis pažymėjo, kad pasakė D. Trumpui, jog Ukrainai net nereikėtų iškart naudoti raketų. Pasak jo, jei V. Putinas žinos, kad nesikalbėjimas kelia „problemų, susijusių su Rusijos energetikos objektais“, riziką, tada jis ims kalbėtis.
„Kalbame ne tik apie „Tomahawk“. JAV turi daug panašių dalykų, kurie nereikalauja daug laiko apmokymams. Manau, kad su V. Putinu galima dirbti tik darant spaudimą“, – dėstė V. Zelenskis.
Be to, jis pareiškė viltį, kad Pietų Korėjoje vyksiantis D. Trumpo susitikimas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu baigsis Kinijos įsipareigojimu sumažinti naftos pirkimus iš Rusijos, kuris būtų platesnio JAV ir Kinijos prekybos susitarimo dalis. Jis pavadino D. Trumpo ir Xi Jinpingo dialogą „labai svarbiu“.
„Manau, kad stipriausias žingsnis būtų tas, jei Indija ir Kinija nepirktų energijos iš Rusijos, visų pirma – naftos“, – sakė V. Zelenskis.