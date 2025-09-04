 Zelenskis apie susitikimą su Putinu: rezultatas turėtų būti karo pabaiga

2025-09-04 20:48
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ukraina yra pasirengusi bet kokio formato deryboms vadovų lygiu, tačiau Kremliaus veiksmai liudija nenorą megzti tikrą dialogą ir užbaigti karą. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tai per spaudos konferenciją Paryžiuje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTOS nuotr.

„Susitikimas su (Rusijos prezidentu Vladimiru) Putinu yra būtinas. Tai ne noro, o būtinybės klausimas. Mes palaikome tokį susitikimą bet kokiu formatu: trišaliu arba dvišaliu“, – nurodė V. Zelenskis. Jis kartu pažymėjo, kad Rusija daro viską, jog šį susitikimą atidėtų.

„Mūsų partneriai amerikiečiai mus informavo, kad V. Putinas pakvietė mane į Maskvą. Atrodo, kad jie nori, jog susitikimas neįvyktų, todėl jie mane ir kviečia. Rusija pradėjo kalbėti apie susitikimą, o tai nėra blogai, bet kol kas nematome jų noro užbaigti karą“, – akcentavo valstybės vadovas. Pasak jo, tokio lygio susitikime lyderiai turi pasiekti konkretų rezultatą, „pageidautina – karo pabaigą“.

 
Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Ukraina
Rusija
Volodymyras Zelenskis
Vladimiras Putinas

