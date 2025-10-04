Ugniagesių bendruomenės žygis Kulautuvos apylinkėse

„Kad ir koks oras šiandien bebūtų, svarbiausia, kad mes esame čia kartu, viena komanda, kuri žingsniuos vienu keliu. Ačiū, kad esate“, – prieš išlydint dalyvius į žygį sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla.
Pasimėgauti Kulautuvos pušynais susirinko gausus būrys dalyvių – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos, savanorių ugniagesių, Lietuvos šaulių sąjungos bei kitų institucijų darbuotojai kartu su savo šeimos nariais.
„Savivaldybės ir jūsų organizacijos vertybės yra tikrai panašios – tai draugystė, bendrystė ir, žinoma, saugumas. Mes džiaugiamės, kad šiandien Kulautuva bus ta vieta, kuri bus pati saugiausia, pati ryškiausia ir energingiausia visomis prasmėmis“, – gero laiko ir puikių atsiminimų dalyviams linkėjo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
Apie trasas ir saugumą priminė instruktavimą atlikusi Jovita Lapėnaitė. Žygeiviai galėjo pasirinkti eiti 11 arba 18 km trasas.
Po kelių valandų kelionės miško takais, gera nuotaika dalyvius atlydėjo iki finišo, kur kiekvieno laukė medalis ir kareiviška košė. Apdovanojimų ceremonijoje R. Požėla ir L. Dilys prizais apdovanojo ne tik gausiausias ir aktyviausias komandas, tačiau ir išskirtinius dalyvius – jauniausią žygeivį, stilingiausią, nepailstantį „Motyvatorių“ ir kitus.
Šventę vainikavo gyvos muzikos grupės „Diksai“ koncertas.
