Įrengs modernias ir funkcionalias erdves

2025-12-01 16:00 diena.lt inf.

Kulautuvoje įkasta simbolinė kapsulė, žyminti pastato Akacijų alėjoje rekonstravimo pradžią. Pagal techninį projektą čia bus įrengtos modernios ir funkcionalios erdvės, pritaikytos įvairioms įstaigoms ir bendruomenės poreikiams.

Naujame pastate įsikurs seniūnija, biblioteka, sveikatos priežiūros kabinetai, taip pat bus numatytos erdvės Kulautuvos kultūros centro veikloms ir bendruomenės renginiams.

„Nors susidūrėme su įvairiais iššūkiais, šiandien tampame simbolinės laiko kapsulės įkasimo liudininkais – ilgai laukto bendruomenės daugiafunkcio centro statybų pradžios. Šis projektas užtikrins, kad bendruomenė turėtų patogias, šiuolaikiškas ir įvairioms veikloms pritaikytas erdves“, – teigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Pradžia: simbolinės laimo kapsulės įkasimu pradedama bendruomenės daugiafunkcio centro statybų pradžia.

Prieš užkasant kapsulę, meras, rangovų bendrovės „Windowsa“ ir projektuotojų bendrovės „Studia Archispektras“ atstovai, Kulautuvos seniūnė ir įstaigų, kurios įsikurs naujame pastate, vadovai pasirašė laišką ateities kartoms. Kapsulę palaimino Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas Antanas Gražulis.

Rekonstrukcijos darbų pabaiga numatoma 2026 m. pabaigoje. Projekto vertė – 5,4 mln. eurų.

Kauno rajono diena

