Įrengs modernias ir funkcionalias erdves

Naujame pastate įsikurs seniūnija, biblioteka, sveikatos priežiūros kabinetai, taip pat bus numatytos erdvės Kulautuvos kultūros centro veikloms ir bendruomenės renginiams.
„Nors susidūrėme su įvairiais iššūkiais, šiandien tampame simbolinės laiko kapsulės įkasimo liudininkais – ilgai laukto bendruomenės daugiafunkcio centro statybų pradžios. Šis projektas užtikrins, kad bendruomenė turėtų patogias, šiuolaikiškas ir įvairioms veikloms pritaikytas erdves“, – teigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Prieš užkasant kapsulę, meras, rangovų bendrovės „Windowsa“ ir projektuotojų bendrovės „Studia Archispektras“ atstovai, Kulautuvos seniūnė ir įstaigų, kurios įsikurs naujame pastate, vadovai pasirašė laišką ateities kartoms. Kapsulę palaimino Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas Antanas Gražulis.
Rekonstrukcijos darbų pabaiga numatoma 2026 m. pabaigoje. Projekto vertė – 5,4 mln. eurų.
Naujausi komentarai