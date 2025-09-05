Universitetai per vasarą atsinaujino: pasižvalgykite

Studentų miestelis
Kauno technologijos universitetas (KTU) didžiausius atnaujinimo darbus vasarą atliko Studentų miestelyje, kuriame įsikūrę daugiausia fakultetų ir studentų bendrabučių.
„KTU Studentų miestelis sparčiai modernėja – vykdomi atnaujinimo darbai atspindi universiteto siekį kurti tvarią, inovatyvią ir bendruomenei draugišką aplinką. Nuo žaliųjų erdvių ir sporto infrastruktūros iki apšvietimo – visi šie pokyčiai yra nuoseklūs žingsniai link šiuolaikiško, tarptautinius standartus atitinkančio universiteto miestelio.
Atlikti KTU Cheminės technologijos fakulteto A korpuso aplinkos tvarkymo darbai, orientuoti į aplinkos kokybės gerinimą ir tvarumo principų įgyvendinimą. Teritorijoje nugenėti medžiai, sutvarkytos žaliosios zonos, siekiant sukurti ne tik tvarkingesnę, bet ir ekologiškai darnesnę aplinką“, – dienraščiui komentavo KTU atstovas spaudai Mantas Lapinskas.
Jis pažymėjo, kad šiemet nuo Studentų gatvės iki K. Baršausko gatvės pirmą kartą pražydo 150 sakurų, o dar 200 medelių, kuriuos skyrė miesto savivaldybė, papildė šį įspūdingą, pavasariu alsuojantį vaizdą. Nuo šiol kiekvieną pavasarį didžioji sakurų alėja kvies kauniečius ir miesto svečius pasivaikščioti šiuo taku ir pasimėgauti trumpalaikiu, bet nepakartojamu sakurų žydėjimu.
„Nuplauti visi KTU Studentų miestelio pastatų fasadai siekiant pagerinti jų estetinį vaizdą ir užtikrinti švarą, pašalinti žiedadulkes ir kitus nešvarumus. Įrengti praėjimo takai, kurie atliepia Kauno miesto viziją sukurti modernų studentų miestelį. Svarbus žingsnis šia kryptimi – savivaldybės sutvarkytos Gričiupio ir Studentų gatvės – prisideda prie bendro teritorijos atnaujinimo. Nauji takai pagerina susisiekimą pėsčiomis ir sukuria patogesnę ir saugesnę aplinką studentams ir miestelio lankytojams“, – apie tai, kad teritorija tvarkoma kompleksiškai, toliau dėstė M. Lapinskas.
Be to, Studentų miestelyje nuosekliai atnaujinama sporto infrastruktūra – pagrindinės futbolo aikštės danga, baigti mažosios aikštės tvarkymo darbai. Abi erdvės aptvertos užtikrinant didesnį saugumą. Krepšinio aikštelėse vietoj dalinio betono įrengta neslidi guminė danga, o Purienų gatvėje atnaujinamos imtynių sporto salės.
Modernus apšvietimas
KTU užsimojo šiemet suvienodinti Studentų miestelio apšvietimą sukuriant bendrą sistemą, o kai kai kur ir išryškinant aplinkos akcentus.
„Šio projekto tikslas – suvienodinti KTU Studentų miestelio apšvietimą ir aiškiai atskirti jo funkcijas. Įgyvendinant projektą senosios apšvietimo sistemos bus pakeistos taupiomis LED lempomis. Pirmiausia bus apšviesti pėsčiųjų takai, parkavimo aikštelės ir laisvalaikio zonos. Atnaujinant apšvietimą bus sprendžiamas ir teritorijos saugumo klausimas – rengiamos stebėjimo kameros, o visas miestelis aprūpinamas Wi-Fi ryšiu.
Kompleksiniai sprendimai KTU Studentų miestelį padarys saugiausiu universiteto miesteliu Lietuvoje. Šis atnaujinimas ne tik pagerins teritorijos apšvietimą ir saugumą, bet ir prisidės prie energijos taupymo ir aplinkai draugiškų sprendimų diegimo KTU erdvėse. Be to, siekiant išryškinti pastato architektūros vertybes ir suteikti jam estetiškai patrauklų vaizdą, bus modernizuotas KTU CTF A korpuso apšvietimas. Planuojama sumontuoti prožektorius su spalvotais filtrais, kad apšvietimą būtų galima pritaikyti prie įvairių renginių ar švenčių stilistikos“, – pažymėjo M. Lapinskas.
Pasak KTU atstovo, prireikus šie apšvietimo sprendimai galės atkartoti Lietuvos ar kitų šalių vėliavų spalvas, prisidės prie miesto ir tarptautinių ryšių simbolikos. Be to, toks atnaujintas apšvietimas ne tik pagerins pastato išvaizdą, bet ir suteiks papildomą funkcionalumą, pritaikytą įvairioms progoms.
Dėmesys apgyvendinimui
KTU nurodo, kad iki šiol turėjo daugiau nei 100 negyvenamų kambarių, išsibarsčiusių po visus bendrabučius. Pastaraisiais metais, daugėjant studentų, imtasi nuoseklios bendrabučių atnaujinimo politikos.
Studentų miestelyje nuosekliai atnaujinama sporto infrastruktūra.
„Jau atnaujintas 7-asis bendrabutis, esantis A. Purėno g. 18, kuriame veikia sporto klubas „Activated“. Kambariai modernizuoti, todėl dabar jie užtikrina didesnį komfortą ir funkcionalumą. Be to, kambariai bendrabučiui suteikia patrauklumo tiek dėl modernios infrastruktūros, tiek dėl patogios vietos – yra šalia sporto ir poilsio zonų.
Per šį remontą atnaujintos ir bendros erdvės – renovuotas visas 450 kv. m plotas. Darbų metu atliktas kapitalinis inžinerinių sistemų remontas, visiškai modernizuota patalpų apdaila, siekiant atitikti šiuolaikinių gyvenamųjų bendrabučių estetinius ir funkcinius standartus. Po atnaujinimo šio aukšto patalpose galės įsikurti iki 40 studentų“, – teigė M. Lapinskas.
Universiteto Turto valdymo ir administravimo departamentas kartu su Studentų apgyvendinimo centru (Studentų reikalų departamentas) įgyvendinimo projektą, kurio metu Studentų gatvės bendrabučiuose (Nr. 2, 3, 4) buvo įdiegta moderni elektroninės praeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir automatizuota priešgaisrinė sistema, žymiai pagerinsianti gyvenimo bendrabučiuose kokybę ir jų gyventojų saugumą.
Elektroninė praeigos sistema nuo šiol leidžia studentams greitai ir patogiai patekti į bendrabutį ir jame esančias bendrojo naudojimosi patalpas – tai labai palengvina kasdienį gyvenimą bendrabutyje. Be to, įdiegtas ir elektroninis svečių registravimo žurnalas.
Vaizdo stebėjimo sistema ne tik sustiprina saugumo jausmą, bet ir leidžia greitai reaguoti į įvairius incidentus. Automatinė priešgaisrinė sistema užtikrina, kad, kilus gaisrui, gyventojai ir darbuotojai būtų laiku perspėti ir galėtų nedelsdami imtis reikiamų veiksmų.
Kapitalinio remonto sulaukė ir KTU Studentų atstovybė K. Donelaičio g. 73. Tikimasi, kad šios patalpos taps ne tik fizinių pokyčių, bet ir naujo etapo pradžios simbolis.
„Tikiu, kad atnaujintoje aplinkoje studentai jaučiasi motyvuoti aktyviai dalyvauti universiteto gyvenime, būti bendruomeniški ir kūrybingi. Linkiu studentams, kad ši atnaujinta erdvė įkvėptų burti stiprias komandas, įgyvendinti naujas idėjas ir kartu formuoti pozityvius pokyčius KTU bendruomenėje“, – kalbėjo KTU Studijų prorektorė doc. dr. Kristina Ukvalbergienė.
Netrūksta pokyčių
Lietuvos sporto universitetas (LSU) „Kauno dienai“ nurodė, kad šiemet užbaigti vieni svarbiausių darbų – atnaujintas centrinių rūmų (Sporto g. 6) fasadas. Nemažai dėmesio skirta ir studentų erdvėms, sporto salėms, auditorijoms ir kitai infrastruktūrai atnaujinti bei būsimiems projektams parengti.
„Šis tarpukario modernizmo pastatas įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, todėl labai norėjome, kad jis atgytų, trauktų apsilankyti miestiečius ir svečius. Netrukus prasidės ir aplinkos tvarkymo darbai. Siekiame, kad erdvė šalia universiteto taptų dar patrauklesnė, kviestų aktyviai leisti laisvalaikį“, – teigė LSU sporto ir partnerystės prorektorius Vidas Bružas.
Pasak jo, prieš naujuosius mokslo metus pavyko baigti tvarkyti ir dar vieną svarbią erdvę – prieš kelerius metus prasidėjusio pirmojo LSU bendrabučio (Perkūno al. 3) remonto darbus. Šiemet renovuoti likę du aukštai, tad visas bendrabutis pasirengęs priimti studentus. Be to, bendrabutis pritaikytas studentams su specialiaisiais poreikiais. Baigti ne tik vidaus, bet išorės darbai: sutvarkytas stogas, pakeisti visi pastato langai.
LSU atstovai vardijo, kad šalia pagrindinių rūmų esančiame Taikomosios fizinės veiklos pastate atnaujinta pastato vėdinimo sistema, atliktas auditorijų, kabinetų ir kitų erdvių remontas, pastate ir bibliotekoje pakeisti šviestuvai. A. Stanislovaičio lengvosios atletikos manieže (Aušros g. 42) taip pat atnaujintos auditorijos, kabinetai ir kitos erdvės.
„Vieni didžiausių infrastruktūros atnaujinimo darbų laukia kitais metais. Dabar rengiami techniniai darbų projektai, o kitąmet tikimės pradėti universiteto antrųjų rūmų, esančių šalia Centrinių rūmų pastato, renovaciją. Dar vienas svarbus projektas – antrojo bendrabučio, šalia A. Stanislovaičio lengvosios atletikos maniežo Aušros gatvėje, pastato atnaujinimas. Šie darbai finansuojami universiteto ir ES fondų lėšomis“, – nurodė V. Bružas.
Ką nuveikė kiti?
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovai „Kauno dienai“ nurodė, kad per vasarą pagerintos studentų gyvenimo sąlygos 6-ajame bendrabutyje Vilniuje, o Kaune atnaujinta Didžioji VDU salė (S. Daukanto g. 28). Dalis darbų dar planuojama
„Siekiant užtikrinti palankią aplinką studijoms, mokslinei ir meninei veikloms, ruošiantis naujiems mokslo metams atnaujintas VDU Didžiosios salės parketas, scenos medinės grindys, scenos apšvietimas. Akademijoje, Universiteto g. 10, pritaikomos ir atnaujinamos laboratorijos Gamtos mokslų fakulteto Instrumentinės analizės atviros prieigos centrui. Atnaujinta dalis patalpų Žemės ūkio akademijos pastate Studentų g. 11, Akademijoje (Kauno r.)“, – nurodyta atsiųstame komentare.
Pasak VDU, numatyti bendrabučio, esančio Studentų g. 7, Akademijoje, kapitalinio remonto darbai, universiteto serverinių atnaujinimas ir naujo bendrabučio statyba Žemės ūkio akademijoje (Studentų g. 15D).
„Artimiausiu metu planuojama sukurti šiuolaikišką ir patrauklią pedagogų rengimo, įtraukios ugdymo didaktikos infrastruktūrą VDU Švietimo akademijoje Kaune ir Vilniuje, stiprinant pedagogų rengimo potencialą. Planuojama modernizuoti VDU Žemės ūkio akademijos mokomojo ūkio infrastruktūrą, statyti naują mokslinių tyrimų, studentų studijoms ir praktikoms, mokymosi visą gyvenimą organizavimui skirtą fermą-laboratoriją“, – naujų objektų statybas komentavo VDU atstovai.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) laikinasis Komunikacijos tarnybos vadovas Tautvydas Bulvičius teigė, kad šiuo metu remonto darbai atliekami daugybėje universiteto patalpų: Onkologijos institute, Veterinarijos akademijos centriniuose rūmuose ir Stambiųjų gyvūnų klinikoje, Visuomenės sveikatos fakultete, Endokrinologijos ir Neuromokslų institutuose ir kt. Minėtuose pastatuose keičiamos inžinerinės sistemos ir atliekami apdailos darbai, siekiant atnaujinti erdves, pagerinti studijų ir darbo sąlygas.
„Viename iš LSMU bendrabučių neseniai suremontuotos dušų, tualetų, virtuvių patalpos, bendrojo naudojimo erdvės: koridoriai, fojė, laiptinės ir pan. Kitų bendrabučių patalpose nuolat pagal poreikį atliekami apdailos ir inžinerinių sistemų remonto darbai. Tokie atnaujinimo darbai užtikrina patogesnes ir kokybiškesnes gyvenimo sąlygas studentams“, – pažymėjo T. Bulvičius.
Jis pridūrė, kad kaip tik atliekami dviejų naujų fakultetų projektavimo darbai. Veterinarijos akademijos teritorijoje vykdomi susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų rekonstrukcijos ir kraštotvarkos projekto įgyvendinimo darbai.
„Šį projektą planuojama užbaigti 2025 m. gruodį. Be to, šiais metais universitetas parengė vieno iš LSMU bendrabučių kapitalinio remonto projektą, kuriam jau gautas statybos leidimas. Šiuo metu rengiami ir dar dviejų bendrabučių kapitalinio remonto projektai. Universitetas artimiausiu metu planuoja paskelbti rangos pirkimo konkursą dėl naujo mokslo paskirties pastato – Odontologijos fakulteto statybų. Planuojama pastatyti keturių aukštų trijų korpusų pastatą, kuriame bus įrengtos fakulteto, klinikų ir pagrindinių pacientų zonos“, – kad remonto darbai nesibaigia kartu su vasara, minėjo LSMU atstovas.
Naujausi komentarai