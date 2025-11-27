Vairuotojai, dėmesio: penktadienio vakarą čia bus ribojamas eismas

Šiemet Kaunas dar labiau išplėtė kalėdinių veiklų geografiją. Nors pagrindinė miesto puošmena sugrįžo į Rotušės aikštę pramogų netrūks ir kitose miesto erdvėse.
Kauniečiai spėjo pastebėti, kad jau kurį laiką Vienybės aikštėje verda intensyvūs pasiruošimo darbai: kyla kupolai, formuojama lauko čiuožimo arena, liejamas ledas, aplinka puošiama eglutėmis ir švieselėmis. Čia kuriasi žiemos pramogų oazė – čiuožykla po atviru dangumi ir jaukus antrasis kalėdinis miestelis.
Jau šį penktadienį, lapkričio 28 d. 19 val. miestiečiai ir svečiai kviečiami į magiškos erdvės atidarymą. Susirinkusiųjų lauks išskirtiniai profesionalių Kauno čiuožėjų pasirodymai bei solo programos, šviesų, lazerių bei ugnies šou. Pasibaigus oficialiai programai, kauniečiai bus kviečiami patys pasimėgauti žiemiška pramoga, skambat DJ muzikai ir mirgant šventinėms šviesoms.
Išmėginti ledo tvirtumą ir pačiūžų aštrumą visi norintys galės kasdien iki sausio 31 dienos. Darbo dienomis čia vyks 7–8 seansai, savaitgaliais – dar daugiau. Čiuožimai suplanuoti kas valandą, kiekvienas jų truks 45 minutes. Tarp čiuožimų paliekami 15 minučių tarpai, per kuriuos atnaujinamas ledas, taip užtikrinant kokybę kitam seansui.
Čiuožyklos darbo grafikas sudėliotas taip, kad patenkintų visų poreikius: pirmadieniais–trečiadieniais ji veiks nuo 14 iki 22 val., o ketvirtadieniais ir penktadieniais – nuo 14 iki 23.15 val. Šeštadieniais čiuožimai truks nuo vidudienio iki pat vidurnakčio, o sekmadieniais čiuožykla dirbs nuo 12 iki 21.15 val.
Per vaikų atostogas čiuožimo tvarkaraštis bus dar draugiškesnis – suplanuota daugiau seansų.. Siekiant, kad žiemos pramogos būtų prieinamos visiems, darbo dienomis pirmieji čiuožimo seansai bus visiškai nemokami.
Greta čiuožyklos šurmuliuos dar vienas kalėdinis miestelis. Čia įsikurs edukacijų kupolas, kuriame maži ir didelį galės išlaisvinti kūrybiškumą: dekoruoti drobinius maišelius, pasigaminti kalėdinį saldainį, knygų skirtuką ar susiverti apyrankę. Šioje erdvėje vyks vaikų susitikimai su Kalėdų Seneliu, o savaitgaliais čia lankysis mylimiausi personažai.
Kauniečiai ir miesto svečiai, lapkričio 28 d. vykstantys į čiuožyklos atidarymo renginį, raginami rinktis viešąjį transportą arba ateiti pėsčiomis. Atvykstantiems automobiliu rekomenduojama planuoti kelionę iš anksto ir pasirinkti alternatyvius maršrutus, kadangi eismas K. Donelaičio gatvėje tą dieną bus laikinai ribojamas.
„Penktadienį nuo 18 iki 20.30 val. dėl ledo čiuožyklos atidarymo šventės K. Donelaičio gatvėje, ties Vienybės aikšte, numatyti laikini eismo ribojimai“, – skelbia Kauno miesto savivaldybė.
