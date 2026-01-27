Vandentiekio avarija: užlieta gatvė ir iš čiaupų bėgantis juodas vanduo

Dingo vanduo
Portalo kauno.diena.lt skaitytojai pasidalijo vaizdo įrašu iš Biržiškų gatvės daugiabučio namo. Įraše matyti, kad iš čiaupo ir tualete bėga juodas vanduo. Skaitytojai pranešė, kad šaltas vanduo buvo visai dingęs, o karštas vos bėgo. Pasak „Kauno vandenų“ atstovų, vandens tiekimas gyventojams jau atnaujintas.
„Informuojame, kad šiandien apie 6.40 val. bendrovė „Kauno vandenys“ gavo pranešimą apie įvykusią avariją VI forto žiede. Bendrovės Avarinė tarnyba į gautą pranešimą sureagavo nedelsiant. Atvykus į vietą nustatyta, kad avarija įvyko dėl vandentiekio kameroje išsinėrusios vamzdžių jungties. Apie 8 val. avarija buvo operatyviai lokalizuota, o vandens tiekimas atstatytas. Dėl įvykusios avarijos laikinas vandens tiekimo slėgio sumažėjimas fiksuotas Dainavos, Aukštųjų Šančių mikrorajonuose bei kituose, esančiuose aplink VI fortą“, – komentavo „Kauno vandenų“ atstovė Ligita Čeponytė.
Skaitytojo vaizdo įrašas.
Vandens drumstumas
Ji pažymėjo, kad vandens drumstumas po avarijų likvidavimo tinkluose darbų (sustabdžius ir atnaujinus vandens tiekimą senuose vandentiekio tinkluose) yra gana dažnas ir neišvengiamas padarinys.
„Nors didžioji dalis susidrumstusio vandens po atliktų darbų ir yra išleidžiama pro vandens hidrantus, tačiau nedidelė dalis sudrumsto vandens gali patekti ir į gyventojų čiaupus. Drumstą vandenį sudaro mikroelementai ir mineralai: geležis, manganas, kalcis, magnis ir kt., kurie nėra pavojingi žmogaus sveikatai ar gyvybei, tačiau yra nepatrauklios išvaizdos. Suprantame, kad drumstą vandenį naudoti gali būti nemalonu, todėl tokį vandenį rekomenduojame gerti tik virintą. Jei po nutraukto vandens tiekimo iš čiaupo pasigirsta neįprasti garsai – tai vamzdynuose susikaupęs oras. Išgirdus iš čiaupo sklindantį panašų garsą patariame atsukti čiaupą ir trumpai palaukti. Pradžioje iš čiaupo vanduo gali bėgti su pertrūkiais, tačiau šiek tiek palaukus, srovė išsilygins. Vandeniui pradėjus bėgti įprastai jo spalva gali būti pakitusi – vanduo gali būti susidrumstęs“, – pažymėjo L. Čeponytė.
Siekiant kuo greičiau atstatyti įprastą vandens kokybę gyventojams, bendrovė „Kauno vandenys“ atlieka vandentiekio tinklų plovimo darbus per gaisrinius hidrantus.
„Pažymime, kad vandens kokybės pablogėjimas (drumstumas) gali būti pastebimas kelias dienas“, – nurodė pašnekovė.
Primenama, kad susisiekti su „Kauno vandenų“ specialistais ir pranešti apie vandens slėgio ar kokybės sutrikimus gyventojai gali el. paštu [email protected], tel. nr. 0 800 20 000.
