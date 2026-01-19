Verslas, kuris augina Kauno rajoną: pagerbti ryškiausi metų lyderiai

Pasiekė gražių rezultatų
„Praėję metai buvo neramūs pasauliui ir Lietuvai, tačiau Kauno rajono verslo bendruomenė dirbo kūrybingai, maksimaliai susikaupusi ir pasiekė gražių rezultatų: augo investicijos, buvo kuriamos naujos darbo vietos, jūsų pagaminta produkcija keliavo į pasaulio rinkas, pelnė apdovanojimų, – sveikindamas susirinkusius kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Meras pasidžiaugė, kad metų pabaigoje Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos pramonininkų konfederacija už aktyvią partnerystę auginant vertę bendruomenei ir valstybei apdovanojo Kauno rajono savivaldybę „Auksine krivūle“. „Šį apdovanojimą priėmiau kaip visos verslo bendruomenės aktyvumo, kūrybiškumo ir nuoseklaus darbo rezultatą. Dar kartą dėkoju jums už tai“, – pabrėžė V. Makūnas.
Renginio metu buvo pagerbti tie, kurių sprendimai ir darbai 2025 m. turėjo reikšmingą poveikį Kauno rajono ekonomikai, socialinei aplinkai ir tarptautiniam matomumui. Nuo didžiausių mokesčių mokėtojų iki smulkaus, bet ambicingo verslo – kiekviena iš aštuonių nominacijų atskleidė skirtingą, bet vienodai svarbią sėkmės istoriją.
Matomi ir dideli, ir maži
Baldų gamybos sektoriuje veikianti „Freda II“ yra tarptautinės „Freda“ grupės dalis, garsėjanti moderniais gamybos sprendimais, tvarumo principais ir aukšta produkcijos kokybe. Įmonė Karmėlavos seniūnijoje ne tik kuria šimtus darbo vietų Kauno rajone, bet ir stiprina Lietuvos pramonės konkurencingumą Europos rinkose.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, 2025 m. I–III ketvirtį įmonė Kauno rajone sumokėjo daugiausia mokesčių – net 16,133 mln. eurų. Todėl „Freda II“ atiteko nominacija už indėlį į biudžetą.
Nominacija „Smulkusis verslas“ skirta, palyginti su „Freda II“, mažai Domeikavos seniūnijos bendrovei „Furnitus“. Tai augantis smulkusis verslas, kurio specializacija – kietųjų baldų projektavimas, gamyba ir montavimas visoje Lietuvoje. Įmonė subūrė profesionalią komandą, kuri individualiai dirba su privačių namų savininkais ir su verslo klientais.
„Furnitus“ sėkmės pagrindas – lankstumas, kokybė ir gebėjimas augti kartu su klientų poreikiais, įrodant, kad ir smulkusis verslas yra svarbi Kauno rajono ekonomikos dalis.
Įspūdingos investicijos
Nominacija už investicijas iškeliavo į Domeikavos seniūniją. Bendrovės „KIKA Group“ įmonė „Akvatera W“ Žemaitkiemio kaime investavo 20,5 mln. eurų ir pernai atidarė didžiausią Baltijos šalyse gyvūnų pašarų gamyklą.
„Akvatera W“ gamina aukštos pridėtinės vertės produktus, juos eksportuoja į daugiau kaip 60 pasaulio šalių ir garsina Kauno rajono vardą tarptautiniu mastu. Investicijos ne tik sukūrė naujų darbo vietų, bet ir sustiprino regiono, kaip inovatyvios gamybos centro, reputaciją.
Įspūdingomis investicijomis pasižymėjo ir bendrovė „Sirin Development“, pelniusi nominaciją už verslo plėtrą. Tai viena didžiausių Baltijos šalyse logistikos kompanijų, Kauno rajone įkūrusi tris – Kumpių k., Martinavoje ir Kauno LEZ – logistikos parkus su daugiau kaip 130 tūkst. kv. m patalpų ir turinčius 630 darbo vietų. Įmonė šiuos logistikos parkus ketina plėsti.
„Sirin Development“ pakaunėje jau investavo daugiau kaip 80 mln. eurų, o iki 2033 m. ketina investuoti dar 150 mln. eurų.
Buitinės chemijos produktų gamybos lyderė bendrovė „HI-LABS“ taip pat išsiskiria sparčia plėtra, o kartu – atsakingu požiūriu į aplinką ir bendruomenę. Optimizuodama veiklos procesus ir mažindama poveikį aplinkai, pernai įmonė Neveronyse atidarė naujas daugiau kaip 2 tūkst. kv. m logistikos patalpas.
„HI-LABS“ aktyviai remia vietos bendruomenės iniciatyvas, seniūnijos renginius, nuosekliai diegia žaliojo kurso principus ir investuoja į tvarią gamybą. Tai pavyzdys, kaip verslo sėkmė gali eiti kartu su socialine atsakomybe, įmonei pelnęs socialiai atsakingo verslo nominaciją.
Garsėja išskirtine kokybe
Už išskirtinę kokybę apdovanota Garliavoje veikianti bendrovė „Vegateksa“, daug metų garsėjanti aukštos kokybės pėdkelnėmis ir kojinėmis, kurios vertinamos vietos ir užsienio rinkose.
Įmonės gaminiai atitinka „Oeko-Tex Standard 100“ reikalavimus, o nuo 2024 m. jos veikla sertifikuota pagal LST EN ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartą.
„Vegateksa“ nuosekliai investuoja į technologijas, medžiagų kokybę ir tvarius gamybos procesus, įrodydama, kad lietuviška tekstilė gali būti konkurencinga ir išskirtinė.
Žinoma ne tik Lietuvoje
Garsiais plojimais į sceną Raudondvario menų inkubatoriuje atsiimti nominacijos „Moteris versle“ statulėlės palydėta Rima Balanaškienė, bendrovės „Aconitum“ generalinė direktorė, farmacijos kompanijos „Aconitum“ savininkė ir vadovė.
Augiau nei 20 m. farmacijos versle besisukanti R. Balanaškienė yra baigusi medicinos studijas, LNK televizijoje vedė laidą „Sveikatos ABC“, o nuo 2019 m. – laidą apie sveikatą Žinių radijuje. 2021 m. ji pateko į verslininkių inovatorių moterų iš įvairių pasaulio šalių dvidešimtuką.
Rima – viena iš Kauno rajono verslių moterų klubo sumanytojų ir įkūrimo iniciatorių, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro organizuojamos konferencijos „Nereali moteris“ partnerė ir pranešėja.
Skatina turizmą
Už turizmo skatinimą Kauno rajone pagerbta viešoji įmonė „Pušyno poilsiavietė“. Taip pavadintas modernus poilsio ir renginių kompleksas, įkurtas vaizdingoje Zapyškio seniūnijos vietoje, netoli Nemuno, siūlo platų paslaugų spektrą: aktyvaus laisvalaikio aikšteles, galimybes stovyklauti, organizuoti šventes ir konferencijas.
„Pušyno poilsiavietė“ atsakingai pritaikyta žmonėms su negalia, ypatingas dėmesys čia skiriamas estetinei aplinkai, kultūriniams akcentams – teritorijoje veikia mini muziejus, koplyčia, eksponuojamos skulptūros. Tai svarbus Kauno rajono traukos objektas, skatinantis vietinį ir regioninį turizmą.
Tęsiant gražią Kauno rajono savivaldybės ir Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų tradiciją, žengti raudonuoju kilimu pakviesti ir konkurso „Sukurta Kauno rajone“ laureatai.
Konkurso „Sukurta Kauno rajone“ laureatai
Labai mažų įmonių kategorijoje: mažoji bendrija „Milijonas skonių“ / „Dreamfood“ – už sulčių koncentrato iš grynų imbiero ir ciberžolės šaknų viengurkšnį.
Mažų įmonių kategorijoje: bendrovė „EECO“ – už e. piniginę – inovatyvią elektroninės piniginės valdymo sistemą, skirtą mokiniams, tėvams mokykloms ir tiekėjams.
Vidutinių ir stambių įmonių kategorijoje: bendrovė „Technogaja“ – už kišeninį energetiškai efektyvų, saugantį energiją ir sulaikantį itin daug dulkių filtrą.
Specialusis prizas už ultragarsinių šilumos ir vandens skaitiklių bei duomenų valdymo įrangą įteiktas bendrovei „Axioma Metering“.
Skaičiai ir faktai
Kauno rajone registruota 4 830 verslo subjektų. Iš jų – 17 stambių įmonių (darbuotojų skaičius viršija 250), o vyrauja mažos ir vidutinės (4 209).
Kauno LEZ šiuo metu sudaro 130 įmonių, yra 10 tūkst. darbo vietų, pritraukta 2 mlrd. eurų investicijų, iš kurių 70 proc. – tiesioginės užsienio investicijos. Per 2025 m. Kauno LEZ pritraukė šešis naujus projektus, čia statybas ir plėtrą vykdo tokios tarptautiniu mastu veikiančios įmonės kaip „Burga“, „Onninen“, „Kornita“ „Sirin Development”, „Freda“.
Darbo užmokesčio vidurkis Kauno rajone yra 2 240 eurų, Lietuvoje – 2 225 eurai.
Nedarbas Kauno rajone šių metų sausio 1 d. buvo 8,2 proc., Kauno mieste – 9,5 proc., o Lietuvos vidurkis – 9,1 proc.
Pašalpų gavėjų procentas vienas mažiausių šalyje – 1,29 proc., Lietuvoje – 3,6 proc., Kauno mieste – 2,25 proc.
