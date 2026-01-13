Vienuoliktokas: Sausio 13-oji man – neabejingumo ir meilės pavyzdys

Paminėti Sausio 13-osios įvykius, padėkoti už iškovotą laisve ir jos vaisiais, ją branginti, saugoti ir ginti toliau.
Tarp susirinkusiųjų – vienuoliktokas Matas Merkelis, gimnazijos mokinių tarybos prezidentas.
Mes, lietuviai, neišduosime ir mylėsime savo Dievą ir žmogų.
Jis – ir jaunasis šaulys. Beje, savaitgalį jau trečius metus iš eilės bėgo pagarbos bėgime laisvės gynėjams „Gyvybės ir mirties keliu“. Kartu su kitais dalyviais įveikė simbolinį 9 km maršrutą nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto.
„Mano proprosenelis Jonas Merkelis, gyvenęs tarpukariu, buvo mokytojas Pajūrio miestelyje, netoli Šilutės. Irgi šaulys. Jo brolis buvo karininkas. Abu matė, kaip buvo įkuriama Lietuvos valstybė. Sausio 13-oji – tai diena, kai mūsų valstybę vėl bandyta pargriauti. Sausio 13-oji man – neabejingumo ir meilės pavyzdys. Jausmas, kurį jautė kiekvienas, stovėjęs už laisvę, – nepakartojamas. Suprantame, kad be ginklų parodėme okupantams: mes, lietuviai, neišduosime ir mylėsime savo Dievą ir žmogų. Man tai – lietuvių tautos stiprybės pavyzdys. Lietuviais mes užgimę, ir greičiau vanduo akmeniu, o ola vašku pavirs, nei mes nustosime kovoti už laisvą žodį“, – savo senelį citavo Matas. Pridūrė, kad senelis pasakojo, jog per sausio įvykius baimę nustelbė vienybės jausmas ir ryžtas.
