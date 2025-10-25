 Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pasirengę naujiems iššūkiams

Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pasirengę naujiems iššūkiams

2025-10-25 11:00 diena.lt inf.

Viešojo saugumo tarnybos (VST) Kauno dalinio 34-ojo gimtadienio šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, paskui persikėlė į Vytauto Didžiojo karo muziejų, kur skambėjo Lietuvos karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro maršai, buvo sakomos sveikinimo kalbos ir palinkėjimai daliniui, kuris gimė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu.

Pagarba: Kauno rajono savivaldybės meras V. Makūnas (dešinėje) su administracijos direktoriumi M. Rikteriu (kairėje) įteikė apdovanojimą VST vadui generolui V. Grabauskui.
Pagarba: Kauno rajono savivaldybės meras V. Makūnas (dešinėje) su administracijos direktoriumi M. Rikteriu (kairėje) įteikė apdovanojimą VST vadui generolui V. Grabauskui. / KRS nuotr.

Seimo narys ir istorikas Valdas Rakutis prisiminė, kad 1991 m. spalio 18 d., esant sudėtingai politinei situacijai, buvo įsteigtas VRM Vidaus tarnybos 1-asis pulkas, o jo vadu tapo vidaus tarnybos pulkininkas (vėliau generolas) Sergejus Madalovas.

Dabartinis VST Kauno dalinio vadas plkn. ltn. Marakas Mickievičius dėkojo savo pirmtakui už ryžtą, atliktą darbą ir įteikė jam atminimo ženklą.

VST vadas generolas Viktoras Grabauskas pabrėžė, kad tarnybos laukia nauji iššūkiai, susiję su sudėtinga geopolitine situacija, dalyvavimu tarptautinėse iniciatyvose, įsiliejant į Europos žandarmerijos pajėgas.

Tarnybą sveikino Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys, kolegos iš kitų vidaus tarnybos struktūrų. Tarnybos darbuotojams įteikti apdovanojimai ir padėkos už jų nuopelnus.

Apdovanojimus įteikė ir Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir administracijos direktorius Mantas Rikteris. „Jūsų dalinys buvo labai svarbus atkuriant Lietuvos valstybę. Tada reikėjo jėgos, kuri šalyje saugotų strategiškai svarbius objektus. Buvote ir esate patriotizmo pavyzdys jaunajai kartai ir mums visiems“, – sakė meras.

Šiame straipsnyje:
Viešojo saugumo tarnyba
VST pareigūnai
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų