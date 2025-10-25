Žiūrovai pakaunėje šiltai sutiko filmą „Abipus vandenynų“ ir jo kūrėjus

Šilti, draugiški susitikimai
Filmo kūrėjų komanda spalio 8 d. viešėjo Kauno technologijų mokymo centro Vilkijos skyriuje, spalio 9 d. – Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje, o spalio 10 d. – Raudondvario kultūros centre. Komanda šiltai dėkojo Kauno rajono savivaldybei už galimybę pristatyti filmą pakaunės bendruomenėms ir iniciatyvos palaikymą.
„Visi trys susitikimai buvo labai šilti, draugiški, bet ir skirtingi. Garliavoje filmo peržiūroje dalyvavo amžiaus prasme įvairesnė publika, todėl smagu buvo stebėti reakcijas. Nors spalis – senjorų mėnuo ir visur daugiausia kviesti vyresni žmonės, smagu, kad Garliavoje tarp žiūrovų buvo ir gimnazistų. Daug kuo besidomintys, šnekūs Vilkijos trečiojo amžiaus universiteto studentai ir jų miela vadovė. Labai šilta Raudondvario senjorų klubo bendruomenė. Po peržiūros susipažinau su moterimi, kurios a. a. vyras talkino rengiant Katalikų bažnyčios kroniką, apie kurią nemažai kalbame mūsų filme. Pasidalijimas buvo tikrai labai įdomus ir mums vertingas“, – įspūdžiais dalijosi A. Bielinienė.
Paklausta, ar skyrėsi jaunų ir brandaus amžiaus žiūrovų požiūris, reakcijos, režisierė neslėpė, kad su jaunesne auditorija kol kas neteko daugiau pabendrauti. Tačiau vienas filmo sklaidos tikslų Lietuvoje – pakviesti kino centrus, kino teatrus bendradarbiauti, pristatant filmą „Abipus Vandenynų“ gimnazijų klasių moksleiviams istorinių sukakčių progomis, nagrinėjant diasporos temą istorijos mokymo programoje.
„Šiame filme apžvelgiamos temos, atspindėti istoriniai įvykiai, gausi autentiška archyvinė medžiaga, kurią žmonių dovanotose vaizdo juostose patys atsivežėme iš JAV, Australijos ir suskaitmeninome. Filmo naratyvai turi ne tik pažintinę ar išliekamąją istorinę vertę, bet yra strategiškai svarbūs šiandienos geopolitinėje tikrovėje, padeda suvokti save kaip tautos, pasklidusios pasaulyje, aktyvią dalį, tautos kaip vienumos, nedalomos į „ten“ ir „čia“, svarbą; į vertybinio pasirinkimo žmogaus gyvenime reikšmę ir būtinybę vertybinį „stuburą“ savyje formuoti ir stiprinti. Būtinybė pažinti savo tautos, šalies, kovų už Laisvę istoriją, tos istorijos fragmentus, apie kuriuos ir šiandien, po 35 laisvės metų vis dar nepakankamai žinome. Kodėl tai svarbu? Kad išliktume. Kaip tauta, kaip valstybė. Šiandien ir rytoj“, – pabrėžė pašnekovė.
Apie filmą
„Abipus vandenynų“ – filmas, kurtas Australijoje, JAV ir Lietuvoje, skirtas Kovo 11-osios 35-osioms metinėms, – pasakoja apie mūsų tautos, išblaškytos pasaulyje, bendrą kelią į laisvę. Ilgai kurtas dokumentinis filmas pristatytas vasarą Lietuvoje ir šiuo metu keliauja per bendruomenes Lietuvoje ir pasaulyje, pasakodamas nepaprastą mūsų tautos pokario istoriją už vandenynų.
„Filmas užpildo erdvę, kurią palikome tuščią, nedokumentuodami tautos dalies gyvenimo ir lietuviškos veiklos užsienyje, kaip ir apskritai svarbiausių emigracijos būties ir gyvensenos problemų […], o dar svarbiau – išeivijos pastangų telkti ir teikti pagalbą Lietuvai […], kovojančiai dėl savo laisvės“, – premjeros metu pabrėžė ambasadorius, prof. istorikas Alfonsas Eidintas.
„Stulbinantis, jaudinantis turiniu ir apimtimi egzilio dokumentas. Paskutiniai iš Tėvynės išstumtos lietuvių kartos mohikanai. Jaudina, kaip naiviai okupacijos kasdienybę bando įsivaizduoti išeivijos jaunimas... Tegul tai niekada nesikartoja“, – po premjeros emocijų neslėpė aktorius Remigijus Vilkaitis.
Filmo „Abipus Vandenynų“ trukmė – 1 val. 28. „Tai pasakojimas apie laisvės troškulį, atkaklią, nuoseklią, „neišmušamą“ iš maršruto kelionę į tikslą, nepaisant nieko. Dešimtmečius, per tamsą, tremtį, žudynes, bauginimus ir melą, sovietmečio gundymus ir gūdžią tos tikrovės tylą; ir kryptingą veiklą kitapus vandenynų, laisvose „amerikose“, gal niekuomet ir nemačius Lietuvos, bet išgyvenant laisvės „nerimą“ širdies gelmėse. Iškovota laisvė – tai mūsų, lietuvių pasaulyje, bendro rūpesčio, bendro darbo ir gilaus tikėjimo vaisius“, – pasakojo filmo kūrėjai.
„Forum Cinemas“ „Abipus Vandenynų“ pasirinko pagrindiniu filmu Sausio 13-osios filmu, jis bus demonstruojamas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje.
Herojai – istorinės asmenybės
Tėvas Antanas Saulaitis SJ (Jėzaus draugija – red. pastaba), prof. Vytautas Landsbergis, JAV Senatorius Ričardas Durbinas, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos sesuo vienuolė Ignė Marijošiūtė (Gražina Teresa Igne Marijošius), JAV ir Australijos lietuviai. Jų autentiškos, nuoširdžios gyvenimo istorijos, kupinos tikro rūpesčio ir meilės Lietuvai.
„Abipus vandenynų“ – filmas, kurtas Australijoje, JAV ir Lietuvoje, skirtas Kovo 11-osios 35-osioms metinėms, – pasakoja apie mūsų tautos, išblaškytos pasaulyje, bendrą kelią į laisvę.
„Rimtos, skausmingos ir vertybiškai svarbios temos pristatomos jautriai ir atsakingai, tuo pat metu tai – lengva tapybinė linija, prisilietimas prie žmogaus širdies, kai atviri žmonių pasakojimai susipina su subtiliu humoru, įspūdingais Australijos, JAV ir Lietuvos peizažais, jautria muzika. Apie svarbiausius dalykus – naujai, jautriai, su humoru ir didele meile. Apie žmones švytinčiomis akimis“, – kalbėjo filmo režisierė.
Filmo sukūrimą parėmė Lietuvių fondas (JAV) ir Australijos lietuvių fondas. Scenarijaus autorė ir režisierė – A. Bielinienė, operatorius, montažo režisierius – Robertas Zamaris, muzikinių aranžuočių autoriai: Paulius Adomėnas, Laimonas Jančas.
Naujausi komentarai