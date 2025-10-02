 15-mečio kuprinėje – šokiruojantis radinys

15-mečio kuprinėje – šokiruojantis radinys

2025-10-24 09:08
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kaune 15-mečio kuprinėje rastas šratasvydžio pistoletas.

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 23 d. apie 14 val. Rytų gatvėje nepilnametis (gim. 2010 m.) kuprinėje turėjo galimai „Airsoft“ pistoletą.

Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

