Vilniuje dingo nepilnametis Eligijus: išėjo iš namų ir vis dar negrįžo

2025-12-08 16:31
BNS inf.

Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio nepilnamečio Eligijaus Pošiūno.

Eligijus Pošiūnas
Eligijus Pošiūnas / P. Peleckio / BNS, policijos nuotr.

2010 metais gimęs berniukas gruodžio 5 dieną, tarp 19 val. ir 21 val., išėjo iš namų Kregždžių gatvėje, Vilniuje, ir negrįžo.

Dingusio E. Pošiūno požymiai: apie 170 centimetrų ūgio, liekno kūno sudėjimo, juodų iki pečių plaukų, išskirtinių bruožų neturi. Kaip buvo apsirengęs, nėra žinoma.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos. Asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, pareigūnai prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Gražiną Sinkevič, tel. +370 700 56408, mob. +370 602 63127 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

