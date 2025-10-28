Pareigūnai ieško Mantvydo: išėjo į mokyklą ir iki šiol negrįžo

Policijos duomenimis, spalio 16 d. apie 7 val. iš namų į mokyklą išėjo 2009 m. gimęs nepilnametis Mantvydas Grigaliūnas ir iki šiol negrįžo.
M. Grigaliūno požymiai: apie 1,70 m ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, šviesių trumpai kirptų plaukų, ilga nosimi. Paauglys vilkėjo juodas kelnės „Adidas“, mėlynos spalvos striukę, avėjo juodos spalvos batais.
Asmenis, galinčius suteikti vertingos informacijos apie asmens buvimo vietą, policija prašo pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Irminai Ilgūnienei telefonu +370 700 62 919, el. p. [email protected]
