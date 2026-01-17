Tauragės rajone dingo jaunas vyras

Kaip skelbė policija, sausio 16 d. apie 13.30 val. Tauragės rajone, Dvaro kaime, išėjo ir negrįžo Mantas Gelažis, gimęs 1998 m.
Vyras trumpais plaukais, su barzda. Išėjo vilkėdamas mėlynos spalvos striukę, pilkas kelnes, dėvėjo pilką kepurę, avėjo smėlio spalvos žieminius batus. Su savimi turėjo juodos spalvos kuprinę.
Žinančius šio vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
