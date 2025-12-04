 Aliarmas Kaune: rastas merginos kūnas su smurto žymėmis

Aliarmas Kaune: rastas merginos kūnas su smurto žymėmis

Nuotraukos iš įvykio vietos
2025-12-04 14:50 diena.lt inf.

Ketvirtadienį gautas pranešimas apie V. Krėvės pr. rastą jaunos moters kūną. Į įvykio vietą sugužėjo pareigūnai. Tarnybos dirba įvykio vietoje.

Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina

„Nelaimė V. Krėvės pr. Keturi ekipažai su dviem greitosios pagalbos mašinomis“, – feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ pasidalijo kaunietis. Kitas nurodė, kad medikų jau nebėra, tačiau suvažiavę aštuoni policijos pareigūnų ekipažai, kiemas aptvertas STOP juosta.

Kaip portalui kauno.diena.lt patvirtino Kauno policijos atstovė žiniasklaidai Odeta Vaitkevičienė, 13.02 val. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės pr., rastas 22 metų merginos kūnas be gyvybės ženklų.

Pirminiais duomenimis, kūnas – su smurto žymėmis.

„Daugiau informacijos nurodyti negalime, dirbame vietoje“, – portalui kauno.diena.lt teigė O. Vaitkevičienė.

Pareigūnai aiškinasi moters mirties priežastis ir visas to aplinkybes.

Vėliau policija pranešė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. (dėl nužudymo).

„Pareigūnai dirba įvykio vietoje, aiškinamasi asmuo/asmenys, įvykdę nusikalstamą veiką“, – teigė policija.

 

Šiame straipsnyje:
negyva moteris
negyva jauna moteris
negyva jauna moteris Kaune

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų