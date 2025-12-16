 Prie stotelės Vilniaus rajone – moters lavonas: nustatė automobilį ir pasišalinusį vairuotoją

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai surado moterį galimai pražudžiusį automobilį ir jo vairuotoją.

Kaip teigiama, šių metų gruodžio 15 d. apie 6.50 val. Vilniaus rajone, Marijampolio seniūnijoje, Zasčiūnų kaime, ties viešojo transporto stotele „Antroji Žalioji“, buvo aptiktas moters kūnas. Pirminės apžiūros metu kilo pagrįstų įtarimų, kad moteris galėjo būti partrenkta automobilio, kurio vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino.

Dėl šio įvykio Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, dėl kurio žūsta žmogus.

Policijos pareigūnams atlikus intensyvius paieškos ir tyrimo veiksmus, gruodžio 16 d. buvo nustatytas ir surastas automobilis bei jo vairuotojas, galimai mirtinai sužaloję moterį. 

Šiuo metu atliekami procesiniai ikiteisminio tyrimo veiksmai.

