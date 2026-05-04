Apie kraupią šeimos dramą Kaune prabilo kaimynai: čia yra tragedija

Šilainių mikrorajone, Naujakurių gatvėje esančiame privačiame name Motinos diena šiemet švenčiama nebebus. Pirminiais duomenimis, 43-ejų metų dukra puolė miegančią mamą virtuviniu peiliu ir ją sunkiai sužalojo. Kaimynai, pažinoję šeimą, sako negalintys patikėti tuo, kas nutiko.
„Oho, nežinau, ką pasakyti, čia yra tragedija“, – sakė kaimynė Giedrė.
„Mes su Ieva bendraujame normaliai, viską, čia kažkas nesuprantamo“, – stebėjosi kaimynė Renata.
Kaimynė pasakojo, kad dar trečiadienį matė motiną su dukra, o tragedijos, įvyksiančios paryčiais, niekas net įtarti negalėjo. Dukra išvakarėse skambino kaimynams.
„Ji man skambino, aš jai perskambinau už pusvalandžio – nekėlė. Trečiadienį mačiau jas, tvarkingai ėjo, lyg pasivaikščioti ar ką. 18.30 val. panašiai skambutis buvo, gal net du kartus“, – pasakojo Renata.
Subadyta 80-metė moteris buvo atsidūrusi reanimacijoje, tačiau dabar jos būklė stabili.
„Pareiškėjai nustatytos durtinės žaizdos kakle ir durtinės-pjautinės žaizdos kairės rankos plaštakoje, tačiau jos gyvybei nepavojingos“, – informavo prokuroras Romanas Mackevičius.
Iš pradžių pranešta, kad dukra po įvykio pakėlė prieš save ranką, nes tokius pirminius parodymus davė motina, tačiau pareigūnai neatmeta versijos, jog motina, gindamasi, galėjo mirtinai sužaloti ją puolusią dukrą.
„Ji mirė dėl pjautinės žaizdos kakle“, – patvirtino R. Mackevičius.
Sužalota senolė pati iškvietė greitąją. Abi moterys buvo išvežtos į Kauno klinikas, ten po valandos dukra mirė.
„Ekspertai atsakys, ir tos aplinkybės bus aiškinamos ikiteisminio tyrimo metu“, – į klausimą, ar kyla įtarimų, kad motina, gindamasi, galėjo sužaloti dukrą, atsakė R. Mackevičius.
Visgi detaliai apklausti senolės teisėsauga kol kas negali.
„Motyvas neaiškus, nėra apklausta, sunkios psichologinės būklės dėl įvykio namuose“, – aiškino R. Mackevičius.
Kaimynai kelia versijas, kas čia galėjo nutikti.
„Sunku buvo gal prižiūrėti. Aš, kaip suprantu, čia gyveno vis dar“, – svarstė Giedrė.
Kiti kaimynai sako, kad su dukra konfliktuoti teko dėl kieme įrengtų kamerų.
„Pasikabinome kameras, prikabinome prie stulpo, skundė, lėkė, kad vagiame elektrą, paskui dar atlėkė, dar kartą skundė kitur“, – pasakojo kaimynas Marius.
„Nu, savotiški žmonės buvo. Nelabai bendraudavo“, – teigė kaimynas Albertas.
„Ta dukra senamiestyje gyveno, su dviračiu atvažiuodavo, sodina, daro, nežinau, su kuo čia bendravo, turbūt su niekuo“, – pridūrė kaimynė Genė.
Tyrimas perkvalifikuotas dėl pasikėsinimo nužudyti šeimos narį. Anksčiau teisėsaugai ši šeima žinoma nebuvo.
