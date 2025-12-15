Apygardos teismas: prokuroro smūgis portfeliu per Antano Kandroto ranką buvo neteisėtas

Vilniaus miesto apylinkės teismas birželį civilinėje byloje iš dalies tenkino A. Kandroto ieškinį ir jam iš prokuroro O. Vasiliausko priteisė 741 eurą turtinės ir vieną eurą neturtinės žalos atlyginimui už sudaužytą telefoną.
Ieškovas byloje teigė, kad žalą patyrė norėdamas po teismo posėdžio kitoje byloje užduoti klausimus toje byloje valstybinį kaltinimą palaikiusiam prokurorui, šis portfeliu trenkė ieškovui per ranką, kurioje jis laikė mobiliojo ryšio telefoną, dėl ko telefonas iškrito ant žemės ir buvo sugadintas.
Apeliacinės instancijos teismas iš vaizdo medžiagos nustatė, kad ieškovui prisiartinus prie atsakovo per atstumą, veiksmas buvo refleksinis, atliktas staiga ir truko vos keletą sekundžių. Tačiau dėl tokio neatsargaus atsakovo veiksmo, kuris kliudė ieškovo ranką, iškrito mobilaus ryšio telefonas ir krito ant grindinio trinkelių.
Neatsargus mostas ranka yra tiesiogiai susijęs su nustatytos žalos faktu – telefono korpuso įdaužomis.
„Neatsargus mostas ranka yra tiesiogiai susijęs su nustatytos žalos faktu – telefono korpuso įdaužomis“, – rašoma teismo nutartyje.
Teismas atmetė apelianto argumentą, kad ieškinį pareiškė netinkamas ieškovas, nes telefonas jam nepriklausė bei pažymėjo, kad trečiasis asmuo (telefono savininkas) perleido savo nuosavybės teises į daiktą ieškovui.
Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto argumentai, susiję su ieškovo atliktais veiksmais teismo posėdžio salėje nagrinėjant baudžiamąją bylą, negali pateisinti atsakovo veiksmo, tačiau tik paaiškina atsakovo emocinę būseną – psichologinę įtampą, kuri sukliudė realiai įvertinti situacijos nepavojingumą ir pasirinkti tinkamą esamai situacijai elgesį.
Incidentas įvyko 2023 metų rugsėjo 6-ąją prie Kauno apygardos teismo, kur buvo nagrinėjama byla, kurioje A. Kandrotui buvo pareikšti kaltinimai neteisėtos prekybos dyzelinu byloje.
Naujausi komentarai