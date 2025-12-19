 Policija: po konflikto su Bartkevičiumi Celofanas buvo trumpam sulaikytas

2025-12-19 11:07
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Proteste „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ prieš visuomenininką smurtavęs Antanas Kandrotas-Celofanas buvo sulaikytas trumpam.

Policija: po konflikto su Bartkevičiumi Celofanas buvo trumpam sulaikytas / P. Adamovič/BNS nuotr.

Tai Eltai patvirtino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

„Jis buvo sulaikytas įvykio vietoje ir po tyrimo veiksmų paleistas“, – Eltai sakė policijos atstovas.

Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Kilus žodiniam konfliktui, anksčiau teistas A. Kandrotas, gimęs 1980 metais, sukėlė fizinį skausmą Valdui Bartkevičiui, gimusiam 1976 metais, – smogė jam kumščiu į veidą.

