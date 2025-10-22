Celofanas neapykantos kurstymo prieš Raskevičių byloje: esame sutarę vienas kitą taip reklamuoti

A. Kandrotas-Celofanas teigė, kad komentarais apie „kietą daiktą“ buvusio parlamentaro Tomo Vytauto Raskevičiaus burnoje jie nesiekė įžeisti nukentėjusiojo. Kaltinamasis nurodo, kad tokie pasisakymai yra jo ir Laisvės partijos lyderio susitarimo reklamuoti vienas kitą dalis.
Šią baudžiamąją bylą anksčiau bandyta pradėti nagrinėti ne kartą, tačiau nesėkmingai, nes kaltinamieji neturėjo gynėjų. Trečiadienį teismui pavyko atversti bylą, pradėti jos nagrinėjimą.
Prašė nušalinti prokurorą, teisėją
Tiesa, prieš pradedant nagrinėti bylą, teismui kaltinamieji buvo pateikę ne vieną prašymą.
Kaltinamasis A. Kandrotas-Celofanas prašė teismo nušalinti nuo bylos prokurorą Edviną Navicką, nes jis esą gali būti šališkas.
„Turiu duomenų, kad prokuroras yra LGBT bendruomenės narys, nors ir šeimą turi. (...) Manau, kad prokuroras bus šališkas. Lyg ir pinigais su Raskevičiumi ruošiasi dalintis. (...) Turiu tokių duomenų, kaip žiniasklaidos atstovas“, – teismui savo prašymą argumentavo kaltinamasis.
Turiu duomenų, kad prokuroras yra LGBT bendruomenės narys, nors ir šeimą turi.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras E. Navickas teigė nesutinkantis su A. Kandroto-Celofano prašymu.
„Esu laimingai sukūręs šeimą“, – sakė valstybės kaltintojas.
Kitas kaltinamasis A. Lobovas palaikė A. Kandroto-Celofano prašymą nušalinti prokurorą.
„Jei išlenda tokie dalykai, kad prokuroras yra LGBT narys, jei ten yra santykiai, tai jis turi nusišalinti“, – tikino kaltinamasis.
Teismas netekino šio prašymo ir prokuroro nuo bylos nenušalino.
Bylą nagrinėjanti teisėja Božena Mozūraitienė paskelbė, kad yra gautas A. Lobovo prašymas įpareigoti, jog nukentėjusysis byloje T. V. Raskevičius dalyvautų teismo posėdžiuose gyvai, o ne nuotoliniu būdu.
A. Lobovas aiškino teisme, kad, pavyzdžiui, kitoje byloje, kurioje jis yra teisiamas dėl šmeižimo, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius posėdyje dalyvavo gyvai. Taigi, anot kaltinamojo, ir T. V. Raskevičius turėtų procese dalyvauti taip pat gyvai, realiai būdamas teismo salėje.
„Mindaugas Sinkevičius atvyko į posėdį, nenorėjo būti atvesdintas. (...) Visi turi dalyvauti posėdyje, o tai dabar (T. V. Raskevičius – ELTA) sėdi už ekrano. Nežinau, gal kas jam ten patarinėja“, – dėstė A. Lobovas.
Jo pozicijai pritarė ir kaltinamasis A. Kandrotas-Celofanas, nurodydamas, kad T. V. Raskevičius neturėtų likti izoliuotas ir dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu.
„Raskevičius dalyvauja viešai paraduose, demonstruojasi. Negana to, jis dar lenda bučiuotis su kitais vyrais. Pats tą patyriau. (...) Jei bandytų teisme tą daryti, aš to nebijau – šį kartą į snukį duosiu“, – sakė A. Kandrotas-Celofanas, primindamas įvykį, kai T. V. Raskevičius jį viešai pabučiavo.
Teisėja B. Mozūraitienė nutarė, kad T. V. Raskevičius ir toliau galės dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu. Teisėja atkreipė dėmesį, jog prašymą dalyvauti procese nuotoliniu būdu teikęs nukentėjusysis buvo nurodęs, kad jis, būdamas toje pačioje patalpoje su kaltinamaisiais, jaustųsi nesaugiai.
Teisėjai paskelbus, jog T. V. Raskevičius galės ir toliau dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu, A. Kandrotas-Celofanas pateikė prašymą nuo bylos nušalinti teisėją B. Mozūraitienę. Anot kaltinamojo, teisėja esą iš anksto buvo priėmusi sprendimą dėl leidimo nukentėjusiajam dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu.
„Jūs perskaitėte tekstą, tai akivaizdu, kad sprendimą jau priėmėte iš anksto“, – į teisėją kreipėsi A. Kandrotas-Celofanas.
Teisėja visgi nutarė šio prašymo netenkinti, neįžvelgusi nusišalinimo pagrindo.
Pagarsintas kaltinamasis aktas
Galiausiai teisme pradėjus nagrinėti bylą, prokuroras E. Navickas pagarsino kaltinamąjį aktą.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas baudžiamojon atsakomybėn patraukti po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ pernai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš buvusio parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „pasimatysim dar Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.
Buvęs parlamentaras, dabartinis Laisvės partijos vadovas T. V. Raskevičius neslepia esantis homoseksualios orientacijos.
Anot prokuroro, A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas savo pareiškimais niekino minėtą politiką.
„Tokiais veiksmais jie viešai tyčiojosi, niekino asmenį dėl jo seksualinės orientacijos“, – nurodė E. Navickas.
Jis atkreipė dėmesį, kad kaltinamieji apie T. V. Raskevičių užgauliai kalbėjo, suprasdami, kad yra viešoje vietoje, jog juos stebi ir girdi kiti tuomet nagrinėtos civilinės bylos dalyviai, žurnalistai.
Pasak E. Navicko, kaltinamajame akte minimos ir kitos A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo pasakytos frazės.
„A. Kandrotas viešai pasakė: „Viskas gerai, tikiuosi, kad teismas priims teisingą sprendimą, nenormalizuos pyderastiją“, – citavo prokuroras.
Kaip nurodė E. Navickas, A. Kandrotas-Celofanas galimai skatino neapykantą ir kitais žodžiais.
„A. Kandrotas teisme sakė: „Dar kartą noriu padėkoti žmonės, kad išmetėte pyderastišką partiją iš Seimo“, – sakė prokuroras.
Kalbėdamas apie A. Lobovo veiksmus, prokuroras nurodė, kad šis esą ne tik užgauliai kalbėjo apie T. V. Raskevičių, bet kartu teisme rodė gestą, kuriuo imitavo oralinį aktą.
Taip pat, kaip atkreipė dėmesį valstybės kaltintojas, A. Lobovas kalbėjo ne tik apie „kietą daiktą burnoje“, bet ir įžeidinėjo homoseksualius asmenis
„A. Lobovas sakė: „Tik psichiškai nesveikas žmogus gali santykiauti su tos pačios lyties asmeniu“, – citavo kaltinamąjį prokuroras E. Navickas.
A. Kandrotas-Celofanas: susirašinėjom su Vytautu kaip Radvilė su Bartoševičiumi
Parodymus teisme davęs A. Kandrotas-Celofanas teigė kaltės nepripažįstantis.
Tokios pačios pozicijos laikėsi ir kitas kaltinamasis A. Lobovas.
„Čia yra absurdų absurdas, nepriimu nė vieno iš kaltinimų“, – sakė jis.
A. Kandrotas-Celofanas teisme pasakojo, kad T. V. Raskevičių esą seniai pažįsta, su juo bendrauja. Kaltinamojo teigimu, jo komentarai apie nukentėjusįjį, Laisvės partiją esą yra jo ir T. V. Raskveičiaus susitarimas vienas kitą reklamuoti.
„Esame sutarę, kad mes vienas kitą taip reklamuosime“, – dėstė A. Kandrotas-Celofanas.
Jis priminė, jog anksčiau visuomenės dėmesio sulaukusi istorija, kai Vilniuje dažais buvo užpurkšta vaivorykštės spalvomis papuošta perėja, esą ne veltui buvo paviešinta T. V. Raskevičiaus „Facebook“ profilyje. A. Kandrotas-Celofanas tikino, kad tai taip pat esą buvo jo ir minimo politiko susitarimo reklamuotis dalis.
„Kai buvo uždažyta LGBT perėja, Raskevičius apie tai žinojo, gavo vaido įrašą, paskelbė jį. Tai padėjo stimuliuoti jo kanalą, pakelti peržiūras“, – aiškino kaltinamasis.
A. Kandrotas-Celofanas tvirtino, kad su T. V. Raskevičiumi dėl esą susitarimo vienas kitą reklamuoti tarėsi, susirašinėdami „Signal“ programėle. Anot kaltinamojo, šie susirašinėjimai nėra išlikę, nes esą jų turinys išsitrynė. A. Kandrotas-Celofanas, kalbėdamas apie susirašinėjimą programėlės pagalba, referavo į anksčiau aprašytą istoriją, kai konservatorė, Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė susirašinėjo su jau buvusiu parlamentaru Kristijonu Bartoševičiumi, kuris vėliau nuteistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Minėta politikė anksčiau taip pat minėjo, jog jos susirašinėjimas su K. Bartoševičiumi neišliko.
„Susirašinėjome su Vytautu (T. V. Raskevičiumi – ELTA) taip kaip Radvilė Morkūnaitė susirašinėjo su Bartoševičiumi. Susirašinėjau su Raskevičiumi per programėlę, kurioje viskas išsitrynė. Ten, rodos, „Signal“ programėlė buvo“, – sakė kaltinamasis.
Jis pridūrė, kad susirašinėjimą su T. V. Raskevičiumi esą tęsė ir kalėjime, kai atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę.
„Man telefoną kalėjime buvo davęs Vilhelmas Germanas (sukčiavimu, papirkimu ir kitais nusikaltimais įtariamas verslininkas – ELTA)“, – tvirtino A. Kandrotas-Celofanas.
Kaltinamasis, paklaustas, kodėl, kalbėdamas apie T. V. Raskevičių, vartojo žodius „pyderastas“, „pyderastiška partija“, teigė, kad tokie žodžiai nėra draudžiami. Be to, pasak A. Kandroto-Celofano, pats nukentėjusysis esą save vadina „pyderastu“, tokie teiginiai, anot kaltinamojo, sulaukia didesnio visuomenės dėmesio.
„Kai pasakai „pyderastiškas partija“, tai visi pastebi. (...) Laisvės partija pralošė rinkimus ir jiems reikėjo reklamos“, – pabrėžė A. Kandrotas-Celofanas.
Jis taip pat aiškino, kad kalbėdamas apie T. V. Raskevičiaus burnoje buvusį „kietą daiktą“, neigė turėjęs omeny kažkokią seksualinę potekste.
„Mačiau, kad jis ten saldainį įsidėjęs į burną ar kažką, tai dėl to ir pasakiau, kad kažką kieto burnoj turi“, – sakė A. Kandrotas-Celoifanas.
A. Lobovas: 60-70 proc. homoseksualų yra pedofilai
Kaltinamasis A. Lobovas, teisme duodamas parodymus, taip pat tvirtino, kad kalbėdamas apie T. V. Raskevičiaus burnoje buvusį „kietą daiktą“, esą nesiekė niekaip įžeisti politiko.
„Atėjau pažiūrėt, kaip Kandrotas buvo teisiamas. Pasibaigus posėdžiui, Antanas kažko paklausė, mačiau, kad Raskevičius kažką burnoje turi. (...) Pasakiau, kad „burna užimta“. Gal ten saldainis buvo, gal filosofiškai burna užimta“, – komentavo A. Lobovas.
Jis teigė nežinantis apie A. Kandroto-Celofano įvardintą esą įvykusį susitarimą su T. V. Raskevičiumi dėl vienas kito reklamavimo.
„Apie jokius susitarimus su raskevičiais aš nežinojau“, – sakė kaltinamasis.
A. Lobovas taip pat neigė teisme demonstravęs oralinį aktą imituojantį gestą.
„Begalės žmonių gestikuliuoja, nežinau“, – teigė vyras.
Jis pabrėžė nesigilinęs, kokia yra T. V. Raskevičiaus seksualinė orientacija.
„Man ten vienodai. Kuo jų daugiau, tuo man daugiau moterų lieka“, – komentavo A. Lobovas.
Kaltinamasis buvo klausiamas ir apie jo paties teiginius dėl to, kad didžioji dalis homoseksualių asmenų esą yra pedofilai. Šie pasisakymai yra fiksuoti kaltinamajame akte.
A. Lobovas tvirtino, kad yra skaitęs mokslinę literatūrą, kurioje kalbama apie tokias išvadas.
„Apie tai galima pasiskaityti, yra mokslinė literatūra. Apie 60-70 procentų homoseksualų yra pedofilai“, – teisme kartojo kaltinamasis.
Teismas A. Lobovo apklausą tęs kitame posėdyje, kuris planuojamas lapkričio 6 d.
Kaltinamieji kitoje byloje pripažinti recidyvistais
ELTA primena, kad prokuratūra teismui A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo baudžiamąją bylą perdavė šių metų birželį.
Šioje byloje minėti asmenys kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu, neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Politikas neslepia esantis homoseksualus.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ pernai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti keturi metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant. Nuteistieji pripažinti recidyvistais.
