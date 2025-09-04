Kardomosios priemonės Celofanui prašęs prokuroras: kaltinamasis veikia prieš teisingumą

Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, ketvirtadienį paskelbė teisėja Božena Mozūraitienė.
A. Kandrotui pirmadienį neatvykus į pirmąjį bylos posėdį, prokuroras Edvinas Navickas teismui pareiškė, kad šis kaltinamasis veikia prieš teisingumą, negerbia proceso dalyvių, todėl į kitą posėdį turėtų būti atvesdintas, jam taip pat turėtų būti paskirta kardomoji priemonė.
Prokuroras atkreipė dėmesį į tai, kad, kai vyko šios bylos ikiteisminis tyrimas, A. Kandrotas atliko bausmę įkalinimo įstaigoje už kitus nusikaltimus, dėl to jam nebuvo paskirta jokia kardomoji priemonė. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad kitam kaltinamajam Andrejui Lobovui yra paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Kaltintojas nenurodė konkrečios kardomosios priemonės, kokia galėtų būti skirta A. Kandrotui. Lietuvoje įtariamiesiems ir kaltinamiesiems neretai skiriamas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, registravimasis policijos įstaigoje, namų areštas. Suėmimas yra kraštutinė ir pati griežčiausia kardomoji priemonė.
Teismas prokuroro prašymo netenkino.
„Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje dar nėra pradėtas atlikti įrodymų tyrimas. Kaltinamasis A. Kandrotas neatvyko į pirmąjį suplanuotą teisiamąjį posėdį, teismo turimais duomenimis, dėl su jo sveikata susijusių priežasčių. Teismas yra išsiuntęs jam prašymą pateikti jo nedalyvavimą procese pateisinančius dokumentus.
Bendradarbiauti su teismu A. Kandrotas šioje proceso stadijoje nevengia, baudžiamojoje byloje yra iš anksto nustatytas teisiamojo posėdžio grafikas, kaltinamajam yra pasirašytinai įteikti teismo šaukimai į visus suplanuotus teisiamuosius posėdžius. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į kardomųjų priemonių paskirtį, taip pat ir į tai, kad kaltinamasis A. Kandrotas nedalyvavo teisiamajame posėdyje ir neturėjo galimybės pasisakyti dėl prokuroro prašymo, susijusio su kardomosios priemonės jam paskyrimu, teismas sprendžia, kad šioje proceso stadijoje skirti jam kardomąją priemonę nėra tikslinga“, – rašoma teismo nutartyje.
Teisėja B. Mozūraitienė pažymėjo, kad prašymo atmetimas neatima iš prokuroro teisės pateikti jį vėliau.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismui pirmadienį nepavyko atversti baudžiamosios bylos dėl buvusio Seimo nario T. V. Raskevičiaus niekinimo – pirmajame posėdyje nepasirodė vienas iš kaltinamųjų A. Kandrotas, pravarde Celofanas.
A. Kandrotas teismui pranešė, kad ryte turėjo apsilankyti gydymo įstaigoje, todėl teisėja B. Mozūraitienė nusprendė tik paraginti kaltinamąjį pateikti neatvykimą pateisinančius dokumentus iš gydymo įstaigos.
Įžeidimai liejosi teismo salėje
Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir birželį teismui nagrinėti teismui perdavė minėtą baudžiamąją bylą. Joje A. Kandrotas ir A. Lobovas kaltinami neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos.
A. Kandrotas ir A. Lobovas taip pat kaltinami ir viešosios tvarkos pažeidimu.
Prokuratūra teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad A. Kandrotas ir A. Lobovas, bendrai veikdami, 2024 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių salėje, pasibaigus posėdžiui civilinėje byloje pagal ieškovo A. Kandroto ieškinį atsakovui T. V. Raskevičiui, tuo metu salėje esant proceso dalyviams, žurnalistams ir kitiems asmenims, jiems girdint ir filmuojant, bendrais viešais pasisakymais tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos, savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 m. lapkričio 5 d. ir 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo salėje ir kitose patalpose, pasibaigus posėdžiui, tuo metu esant proceso dalyviams, žurnalistams ir kitiems asmenims, jiems girdint ir filmuojant, A. Kandrotas viešais pasisakymais tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Vėliau vaizdo įrašai su šiais pasisakymais buvo išplatinti socialiniame tinkle „Facebook“.
Ano pareigūnų, taip pat ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad 2024 m. spalio 23 d., lapkričio 5, 6 ir 27 dienomis savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje A. Lobovas įkėlė įrašus, kuriais tyčiojamasi, niekinama ir skatinama neapykanta prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos.
Nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ paviešintame vaizdo įraše matyti, kad teismui, nutarus atidėti posėdį, nuotoliniu būdu jame dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „pasimatysim dar Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.
Aktyvus įvairių protesto akcijų dalyvis A. Kandrotas-Celofanas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl esą nederamo parlamentaro, T. V. Raskevičiaus elgesio jo atžvilgiu. Iš politiko vyras siekė prisiteisti 100 eurų neturtinės žalos. Ieškinys T. V. Raskevičiui yra susijęs su prieš kelis metus nutikusiu įvykiu, kuomet Vilniuje, Katedros aikštėje, A. Kandrotui-Celofanui atsistojus šalia Seimo nario T. V. Raskevičius, pastarasis vyrą staiga pabučiavo. Šį ieškinį teismas atmetė.
Birželio pabaigoje A. Kandrotas buvo lygtinai paleistas iš Vilniaus kalėjimo, kur atliko bausmę už finansinius nusikaltimus.
Teisme nagrinėjamos dar dvi jo bylos. Rugsėjo 22 dieną A. Kandrotas ir A. Lobovas tame pat Vilniaus miesto apylinkės teisme turėtų išgirsti nuosprendį riaušių prie Seimo byloje, šioje byloje jie abu sulaukė kaltinimų.
