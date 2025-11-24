Neįvyko teismo posėdis Kandroto ir Lobovo byloje dėl neapykantos kurstymo

Kaip Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis, teismo posėdis minėtoje byloje neįvyko, nes buvo pranešta, jog susirgo kaltinamojo A. Kandroto-Celofano advokatas Erikas Rugienius.
ELTA primena, kad prokuratūra teismui A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo baudžiamąją bylą perdavė šių metų birželį.
Šioje byloje minėti asmenys kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu, neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Politikas neslepia esantis homoseksualus.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ pernai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „pasimatysim dar Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas savo kaltės nepripažįsta.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti keturi metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant. Nuteistieji pripažinti recidyvistais.
