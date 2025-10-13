Estijoje sulaikytas Antanas Kandrotas – Celofanas: šioje šalyje jis nepageidaujamas

Pasak A. Kandroto, policija jam paaiškino, kad Estijoje jis yra nepageidaujamas.
Apie tai Celofanas paskelbė tiesioginėje transliacijoje savo feisbuko paskyroje.
„Atvažiavau į Estiją. Iš karto sustabdė policija, įvažiavęs buvau apie 20 kilometrų. Ir pasakė, kad esu nepageidaujamas Estijoje. Dabar veža mane į policijos nuovadą. Galiu į komisariatą važiuoti su savo automobiliu. Estijos policininkai geranoriški. Laukite, kas bus toliau“, – kalbėjo A. Kandrotas.
Po kelių valandų jo feisbuke pranešta, kad A. Kandrotas yra sulaikytas ir laikomas Pernu miesto policijos komisariate.
Teigiama, kad jau surastas advokatas, kuris skuba Antanui į pagalbą.
