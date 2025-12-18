Protesto Vilniuje metu policija sulaikė Antaną Kandrotą dėl smurto prieš Valdą Bartkevičių

Tai BNS patvirtino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
„Konfliktas įvyko tarp jo (Antano Kandroto – BNS) ir kito žmogaus. Jis, pirminiais duomenimis, trenkė kitam žmogui, dėl to buvo sulaikytas ir šiuo metu yra atliekami procesiniai veiksmai“, – BNS teigė R. Matonis.
Kaip skelbia portalas „15min“, protesto metu įsiplieskė konfliktas, kurio metu apsižodžiavo A. Kandrotas bei V. Bartkevičius. Įsiplieskus konfliktui A. Kandrotas trenkė V. Bartkevičiui. Pastarasis parašė pareiškimą policijai.
Naujausi komentarai