 Protesto Vilniuje metu policija sulaikė Antaną Kandrotą dėl smurto prieš Valdą Bartkevičių

2025-12-18 20:15
BNS inf.

 Policija ketvirtadienio vakarą sulaikė Antaną Kandrotą, kuris protesto metu Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje trenkė vienam iš protestuotojų – paramos Ukrainai rinkėjui Valdui Bartkevičiui.

Tai BNS patvirtino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

„Konfliktas įvyko tarp jo (Antano Kandroto – BNS) ir kito žmogaus. Jis, pirminiais duomenimis, trenkė kitam žmogui, dėl to buvo sulaikytas ir šiuo metu yra atliekami procesiniai veiksmai“, – BNS teigė R. Matonis.

Kaip skelbia portalas „15min“, protesto metu įsiplieskė konfliktas, kurio metu apsižodžiavo A. Kandrotas bei V. Bartkevičius. Įsiplieskus konfliktui A. Kandrotas trenkė V. Bartkevičiui. Pastarasis parašė pareiškimą policijai. 

