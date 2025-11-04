 Atleista į darbą Kauno kalėjime atėjusi girta pareigūnė

Iš pareigų Kauno kalėjime atleista į darbą neblaivi atvykusi pareigūnė.

Atleista į darbą Kauno kalėjime atėjusi girta pareigūnė / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Apie tai lapkričio 4-ąją pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT). Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 30 dieną buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad Kauno kalėjimo pareigūnė į tarnybą atvyko neblaivi. Atlikus patikrinimą, pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.

„Tokie atvejai pažeidžia institucijos reputaciją ir kenkia pasitikėjimui visa bausmių vykdymo sistema, todėl į juos buvo ir bus reaguojama principingai“, – rašoma LKT feisbuke.

Primename, kad rugsėjo 29 d. LKT Kauno kalėjime buvo atliktas planinis darbuotojų patikrinimas. Jo metu nustatyta, kad trys darbuotojai į darbą atvyko neblaivūs. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, jie buvo nušalinti nuo darbo, o dėl situacijos atliekami papildomi patikrinimai.

Pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesys bus svarstomas LKT Etikos komisijoje.

