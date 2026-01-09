Kauno kalėjimo darbuotojui – nemalonumai: įtaria, kad girtas sukėlė avariją ir pabėgo

Dėl šios priežasties, LKT pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas. O policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą – nustatys minėto įvykio aplinkybes ir teisinę atsakomybę.
Kaip rašoma LKT pranešime, tarnyba netoleruoja darbuotojų nusižengimų – ypač tų, kurie kelia grėsmę visuomenės saugumui ir žemina pareigūno vardą.
„Kiekvienas toks atvejis vertinamas itin griežtai, o nustačius pareigūno kaltę, bus taikomos griežčiausios drausminės atsakomybės priemonės, numatytos teisės aktuose“, – akcentuota pranešime.
Įvykio aplinkybės – tiriamos. Žadama, kad detalesnė informacija apie priimtus sprendimus galės būti pateikta baigus tarnybinį patikrinimą.
