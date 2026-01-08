Kaune – per plauką nuo tragedijos: vairuotojas užmigo vidury judrios sankryžos

Sausio 8 d. 13.24 val. specialiąsias tarnybas pasiekė pagalbos skambutis, kad S. Žukausko ir P. Lukšio sankryžoje vairuotojui galimai sutriko sveikata.
Atvykę pareigūnai nerado jokios avarijos, tačiau rado minėtą automobilį ir jo vairuotoją. Kaip portalui kauno.diena.lt perpasakojo Kauno policijos budėtojas, jaunas vyras paaiškino, kad jis vairuodamas tiesiog užmigo.
Viduryje miesto, viduryje gatvės.
Pasitikslinome: tai įvyko vidury gatvės? „Viduryje miesto, viduryje gatvės“, – patvirtino budėtojas. Ir pridūrė: „Žmogus paaiškino, kad jam trūko miego“.
Vairuotojas šiemet minės savo dvidešimtmetį. Nustatyta, kad incidento metu jis buvo blaivus, nepaveiktas narkotinių medžiagų. Medikai įvertinę sveikatos būklę konstatavo, kad sveikatos sutrikimų nėra.
Raginame eisme dalyvauti tik tada, kai esate užtikrinti savo galimybėmis nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)