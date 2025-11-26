 Avarija Kauno rajone: į kelią išbėgo stirna

Būkite atidūs kelyje!
2025-11-26 09:28 diena.lt inf.

Belaukiant pasipilsiančio sniego Kaune naktis vertinant eismo sąlygas praėjo ramiai. Tačiau užfiksuota nelaimių.

Avarija Kauno rajone: į kelią išbėgo stirna / LNK stop kadras

„Avarijų srauto nėra“, – portalui kauno.diena.lt komentavo Kauno policijos budėtoja. Ji paminėjo vieną labiau išsiskiriančių įvykių.

Šįryt Šakių plente Kauno rajone, ties Kuro kaimu, kliudyta stirna. Pranešimas apie šią nelaimę gautas 7.41 val. Žmonės nenukentėjo.

Rytas kauniečius pasitiko su sniegu, tačiau krituliai, anot sinoptikų, dar įsisiautės. Vakar sinoptikai perspėjo, kad dėl pasipilsiančio sniego Lietuvos laukia sudėtinga naktis, tačiau blogiausios orų sąlygos turėtų būti ryte arba ketvirtadienio naktį.

Šiame straipsnyje:
stirna
avarija
eismo nelaimė
sniegas
oro sąlygos
avarija LT

