Vilniuje susidūrė du automobiliai – nukentėjo moteris

2025-12-24 15:22 diena.lt inf.

Vidurdienį Vilniuje įvyko eismo nelaimė, kurios metu nukentėjo moteris.

Kaip portalą diena.lt informavo policija, gruodžio 23 d. apie 13.08 val. pranešta apie avariją Tolimojoje gatvėje. Pirminiais duomenimis, susidūrė du lengvieji automobiliai.

Į įvykio vietą atvykus specialiosioms tarnyboms paaiškėjo, kad prispaustų asmenų nėra, tačiau per susidūrimą sužalota moteris.

Liudininkai nurodė, kad dėl eismo įvykio gatvė kuriam laikui buvo užblokuota, o eismas – apsunkintas.

Policijos atstovų teigimu, daugiau detalių apie įvykį kol kas nėra pateikiama – aplinkybės dar tikslinamos.

