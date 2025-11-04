Avarija pakaunėje: pagalbą išsikvietė iš apvirtusio automobilio išlipti negalinti senjorė

Bendrajam pagalbos centrui apie šį įvykį 13.12 val. pranešė moteris, teigusi, kad yra apvirtusiame automobilyje, iš kurio negali išlipti. Ji pasakojo, kad neišlipa žmonės ir iš kito automobilio, su kuriuo jie susidūrė.
Į įvykio vietą – Babtų seniūnijos Kaniūkų kaimą buvo pasiųstos visos specialiosios tarnybos.
Automobilis „Toyota RAV4“, iš kurio skambino minėta moteris, rastas gulintis ant dešinio šono. Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, kurios ugniagesiai gelbėtojai padėjo jai išlipti, atstovės, moteris nebuvo prispausta, tačiau sužalota. Ji perduota medikams.
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė patikslino, kad jų pagalba buvo kviesta dviem per šį eismo įvykį nukentėjusiems senjorams – moteriia ir vyrui. Abiem jiems pirmoji pagalba suteikta vietoje. Galiausiai moteris, kuri skundėsi skausmu krūtinėje, išvežta į Kauno klinikas. O vyras po suteiktos pagalbos vykti į gydymo įstaigą atsisakė.
Kauno policijos atstovės teigimu, pagal pirminę įvykio vietoje dirbusių jos kolegų informaciją, automobilis „Toyota RAV4“, kurį vairavo 72-ejų metų vyras, minėtame kaime kliudė automobilį „Toyota Verso“, vairuojamą 66-erių metų vyro. Į gydymo įstaigą išvežta „Toyota RAV4“ 68-erių metų keleivė.
Pasak minėto kelio A1 prieigose esančio kaimo gyventojų, sankryža, kurioje įvyko šis susidūrimas, – labai sudėtinga, nes leidžiantis nuo jo viaduko esanti žalioji zona labai užstoja matomumą.
