Benas Mikutavičius – teisme: paaiškėjo, kas nuspręsta dėl jo suėmimo

Ryte įtariamasis dviem žmogžudystėmis buvo atvesdintas į Kauno apylinkės teismą. Į žurnalistų kausimus neatsakinėjo, net nereagavo, bet veido neslėpė. Kol jį filmavo, fotografavo, klausinėjo, visąlaik buvo nudelbęs akis. Ant kaktos buvo matyti nubrozdinimas iš po sulaikymo.
Prokurorė Asta Chramina, prieš posėdį paklausta apie rastus įkalčius, žurnalistams teigė, kad šio ikiteisminio tyrimo duomenys nuolat renkami, tyrimas dinamiškas, kinta. „Įtariamasis savo kaltės neneigia“, – sakė ji.
Teismo posėdis – uždaras, todėl žurnalistai prieš prasidedant posėdžiui turėjo palikti teismo salę.
B. Mikutavičiui pareikšti įtarimai dėl dviejų jaunų merginų nužudymo Kaune.
„Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje turimi duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Benas Mikutavičius 2025 m. gruodžio 4 d. duriančiu pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 m. gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus tokiais pačiais veiksmais buvo mirtinai sužalota ir 2001 m. gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje“, – nurodė prokuratūra.
B. Mikutavičius, paskelbus jo paiešką, rastas per maždaug parą. Padedant gyventojams sulaikytas Kaune.
Jaunesnė auka – pusseserė, su kuria įtariamasis nuomojosi butą, o į vyresnę savo auką jis kreipėsi dėl buto nuomos.
