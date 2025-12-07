Teismas spręs dėl kardomosios priemonės dviejų moterų nužudymu įtariamam Benui Mikutavičiui

Kaip BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė, įtariamąjį planuojama pristatyti į teismo posėdį.
Įtarimai ikiteisminiame tyrime dėl Kaune įvykdytų dviejų moterų nužudymų B. Mikutavičiui pareikšti šeštadienį.
Prokuroras prašo skirti jam griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
BNS rašė, kad dviejų merginų nužudymu įtariamas vyras Kaune su gyventojų pagalba sulaikytas penktadienį, prieš pat vidurnaktį.
1996 metais gimęs B. Mikutavičius yra įtariamas bute V. Krėvės gatvėje nužudęs jauną moterį. 2003 metais gimusios merginos kūnas su sužalojimais buvo rastas ketvirtadienį popiet.
Tame pačiame Kauno mikrorajone, Pramonės prospekte, ketvirtadienio vakarą rastas ir 2001 metais gimusios moters kūnas su smurto ženklais.
Ant abiejų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas penktadienį teigė, jog abu ikiteisminiai tyrimai dėl nužudymo buvo sujungti.
R. Bradūno pateiktais duomenimis, 2003 metais gimusi auka yra įtariamojo pusseserė, o vyresnę auką su asmeniu sieja buto nuoma.
